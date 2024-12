A magyar Eufória nem olyan szexi, de rengetegen fognak magukra ismerni benne

A legjobb filmeket gyakran az élet írja, a Mélypont érzés esetében pedig számtalan szerencsés véletlen egybeesése, hogy a dokumentumfilm megvalósult. Miklós Ádám elsődleges kapcsolódási pontja meglepő módon nem az addikció volt, hanem a mászás, különösen az extrémsport népszerűségéhez óriási mértékben hozzájáruló Free Solo című Oscar-díjas dokumentumfilm tett rá nagy hatást. – Amikor nagyon nehéz helyzetben voltam az életemben, akkor ugrott be a mászás. Kezdeni akartam magammal valamit, és ez nagyon működött. Azt éreztem, hogy amikor a falon vagyok, akkor tudok a legjobban a jelenre koncentrálni, és olyankor nagyon könnyű megélni a pillanatot – meséli a rendező, akivel csak ezek után jött szembe a Megálló Csoport, ahol a mászást terápiás jelleggel is használják.

Bori és Szilveszter is nagy harcokat folytat a drogfüggőséggel. Fotó: NFI

– Ez egy karakterközpontú dokumentumfilm, tehát igazából néha nem is a történet a lényeg, hanem az, hogy kit választasz. Ez rizikós, mert ahogy a filmben is elhangzik, a Megálló Csoport csak egy sziget a szenvedés óceánján. Van, aki kiúszik rá egy kis időre, és aztán örökre eltűnik. Mégis azzal a reménnyel mentünk bele, hogy a kamerának tud megtartó ereje lenni, és én bíztam benne, hogy megtalálom a megfelelő embereket. – Boróka mindkét szülője függő, Szilveszter háttere első pillantásra talán kevésbé hátborzongató, de mindketten óriási harcosok, s nyilvánvalóan ők maguk sem látják, hogy milyen hétköznapiságban élik önnön nagyságukat. A nehéz sorsok sajátja, hogy különös esélyt adnak ennek megélésére. Általuk mégis két teljesen eltérő életút rajzolódik ki, mintha egymás inverzei lennének:

Boróka óriási szívóssággal rendelkezik, Szilveszter sokszor már a rajt előtt feladná. A fiút saját intellektusa is gátolja abban, hogy igazán a fájdalmai mélyére ásson, és a film egyik nagy erénye is az, hogy nem egy klasszikus megváltástörténetet fest fel, ahol mindenki kérlelhetetlen akaraterővel számol le a démonaival, hanem a valóságot, annak minden fájdalmával és örömével.

A film egyik izgalmas aspektusa, hogy a szereplők családja is az elfogadás és a feldolgozás más-más szintjén helyezkednek el, miközben képességeikhez mérten próbálják támogatni a gyerekeiket. Olyan tapasztalatok ezek, amikkel mindenki találkozhat a saját életében, így a Mélypont érzés témája valójában túlmutat a drogfüggőségen: a felépülés útja szembenézést, megértést, megbocsátást és önelfogadást követel.

A Mélypont érzésnek van egy harmadik, mondhatni rejtett főszereplője is, a segítőként dolgozó Roland, akinek az elképesztő jelenléte a kamera optikáján keresztül is jól látható, s jelentős részben az ő érdeme is, hogy a film megvalósulhatott. – Roland hihetetlenül jól látja a dolgokat, nagyon empatikus, de közben beleáll a helyzetekbe.

Tehát egyszerre van meg benne egy nagyfokú keménység és a finomság is. Rengeteg mindent már előre látott, akár egy évvel is. Az ő látásmódja, személyisége rendkívüli érték.

Enyhe társadalomkritika, hogy a film végén kiírtuk, mit csinál jelenleg, mert ebből ma nem vagy csak nagyon nehezen lehet megélni Magyarországon. Pedig pont ezek az emberek lennének nagyon fontosak.

A Mélypont érzés rendezője, Miklós Ádám, akit a zsűri különdíjával tüntettek ki Varsóban. Fotó: NFI

Én tudom, mert én is bent voltam a terápiás körökben, és bejártam hozzá beszélgetni a saját dolgaimról is, mivel ez volt a megállapodás a Megállóval – meséli Miklós Ádám, majd ezen a ponton hozzáteszi, hogy a dokumentumfilm etikájáról is rengeteget értekeztek, ami a Mélypont érzés forgatása közben is sok kérdést vetett fel, s valószínűleg nincsenek is egyértelműen helyes válaszok. – Azért én abban reménykedem, hogy a film egy olyan tükröt tud tartani, amiben bárki fel tudja ismerni, hogy ő is valami hasonlóval küzd az életében. Ugyanez van apukámmal vagy anyukámmal, és én se beszélek a problémáimról, nem tudom, merre halad az életem – tehát ha végső megfejtéseket nem is, az út kezdetét könnyedén kijelölheti a Mélypont érzés.