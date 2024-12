Ő kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt

A Rutt­kai Éva-em­lék­gyű­rűt a szí­nész­nő lánya, Gábor Júlia 1986-ban ala­pí­tot­ta édes­any­ja, a Kos­suth-dí­jas szí­nész­nő, a Víg­szín­ház le­gen­dás mű­vé­szé­nek em­lé­ké­re. A díjat annak a szín­mű­vész­nek adják át, aki a Víg­szín­ház­ban az adott évben a leg­ki­emel­ke­dőbb mű­vé­szi tel­je­sít­ményt nyúj­tot­ta. Ennek az elismerésnek kü­lön­le­ges rang­ja van, mert nem egy zsűri ítéli oda, hanem a tár­su­lat min­den tagja tit­ko­san sza­vaz az ál­ta­la leg­jobb­nak ítélt kol­lé­gá­ra.

Idén a Víg­szín­ház szín­mű­vé­szei Ötvös And­rás a Li­li­om­fi és Az ember, aki el­vesz­tet­te az időt című elő­adá­sok­ban nyúj­tott ala­kí­tá­sát is­mer­ték el az em­lék­gyű­rű­vel.

A díjat Gábor Júlia és férje, Szi­ge­thy Gábor szín­ház­tör­té­nész adta át de­cem­ber 28-án a Víg­szín­ház szín­pa­dán a Li­li­om­fi című elő­adás után.

Ötvös And­rás Szé­kes­fe­hér­vá­ron szü­le­tett. 2007-ben vég­zett a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­men Máté Gábor és Hor­vai Ist­ván osz­tá­lyá­ban. Egye­te­mi hall­ga­tó­ként A kar­ne­vál utol­só éj­sza­ká­ja című elő­adás­ban ját­szott fő­sze­re­pet, amit a Ka­to­na Jó­zsef Szín­ház­ban mu­tat­tak be.

Több éva­dot Eger­ben a Gár­do­nyi Géza Szín­ház­ban töl­tött, ját­szott a Kré­ta­kör és a Mer­lin Szín­ház­ban, il­let­ve a KoMa Tár­su­lat­ban. 2011–017 kö­zött a Katona Jó­zsef Szín­ház tagja, 2017–2022 kö­zött az Orlai Pro­duk­ci­ós Iroda szí­né­sze volt, ven­dég­mű­vész­ként sze­re­pelt az Ör­kény Ist­ván Szín­ház­ban. 2022-től a Víg­szín­ház tár­su­la­tá­nak tagja.

Több si­ke­res mű­vész- és kö­zön­ség­film­ben – Is­te­ni mű­szak, Nyit­va, Nagy­ka­rá­csony –,és olyan nép­sze­rű so­ro­za­tok­ban is ját­szott, mint az Arany­élet, a Te­rá­pia, A tanár.

Mun­ká­ját több díj­jal is el­is­mer­ték, töb­bek kö­zött el­nyer­te a leg­jobb harminc év alat­ti szí­nész­nek járó el­is­me­rést a Pécsi Or­szá­gos Szín­há­zi Ta­lál­ko­zón, va­la­mint a Ju­ni­or Prima díjat és Máthé Er­zsi-dí­jat is. 2024 jú­ni­u­sá­ban a Víg­szín­ház­ban az évad leg­jobb ala­kí­tá­sa­i­ért járó Ajtay An­dor-em­lék­dí­jat ve­het­te át. Ka­rak­te­res já­té­kát a Víg­szín­ház­ban Az ember, aki el­vesz­tet­te az időt című elő­adás­ban Mika Ja­cob­sen sze­re­pé­ben és a Li­li­om­fi Szel­lem­fi­je­ként, míg a Pesti Szín­ház­ban az Amade­us­ban An­to­nio Sa­li­e­ri­ként, a Krum­ban Glo­o­mer­ként, A dzsun­gel köny­vé­ben pedig Balu és Bul­deo sze­re­pé­ben is lát­hat­ja a kö­zön­ség.