Mutatjuk az öt éve működő NFI sikereit

2020 óta 75 NFI-támogatással készült mozifilmet mutattak be és mintegy 350 tévé- és streamingbemutatásra szánt mozgókép – tévéfilm, sorozat, animáció, dokumentumfilm – kapott támogatást, amelyek nagyobb része már elkészült és látható is volt. Előtérbe kerültek a koprodukciók, 10 nemzetközi koprodukcióban készült mozifilmet mutattak már be és további 10 van gyártásban.

Nézőszámrekorder a Hogyan tudnék élni nélküled? az NFI tájékoztatása szerint

A támogatott alkotások spektruma sokkal szélesebb, mint korábban. Nagy szerzői filmesek, Nemes Jeles László, Enyedi Ildikó mellett sok hiánypótló alkotás – legújabb bemutató a Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági családi film, Katinka, Semmelweis, A nemzet aranyai, Béke – A nemzetek felett – sok fiatal tehetség kap lehetőséget. 33 elsőfilmes mutatkozott be a mozikban (Műanyag égbolt, Kék Pelikan, Lefkovicsék gyászolnak) és több száz minőségi film, sorozat készült el tévé- és streamingszolgáltatásra, amely szintén a mozgókép kultúra része.

Nézőszámrekorderek:

Hogyan tudnék élni nélküled?: több mint 600 ezer mozinéző, itthon 544 ezer, határon túl 60 ezer mozinéző. Bemutatója óta a legnézettebb magyar film, a nézettségi lista első helyén szerepel, az elmúlt 25 év legnézettebb magyar filmmusicalje

Semmelweis: több mint 350 ezer mozinéző, 400 ezer tévénéző a Dunán, streamingsiker

SEREG sorozat: indulásakor első volt a tévés nézettségi versenyben, és további részeit átlagban közel 260 ezren nézték a tévében, látható a legnagyobb elérésű streamingplatformon

A nemzet aranyai: mintegy 100 ezer nézővel a legnézettebb dokumentumfilm a mozikban, készül belőle a sorozat

A Filmintézet új forgalmazási csatornákat hozott létre

A 2020-ban indított FILMIO, az első nemzeti streamingszolgáltatás Európában, hétről hétre bővülő tartalma átfogó válogatás a magyar film több mint 120 évének alkotásaiból és a legfrissebb mozgóképekből. A csaknem ezer filmből álló kínálat számos darabja időről időre ingyenesen elérhető.

Magyarország évek óta a legkeresettebb filmgyártó központ Európában London után, az elmúlt években az élvonalbeli gyártók és a legnagyobb sztárok, köztük Emma Stone, Marc Ruffalo, Willem Dafoe, Mel Gibson, Hugh Laurie, Zendaya, Timothée Chalamet, Kate Winslet, Jesse Eisenberg, Rosamund Pike, Cate Blanchett, Jude Law, Angelina Jolie, Felicity Jones és Adrien Brody forgatott hazánkban.

Az Oscar-verseny élvonalában

A világszínvonalú magyar filmek és sorozatok alkotói mellett 2024-ben is a legnagyobb nemzetközi gyártók és világsztárok forgattak Magyarországon, munkájukat több száz kiváló hazai szakember segítette. Közülük Mihalek Zsuzsa berendező BAFTA- és Oscar-díjat kapott a Magyarországon forgatott Szegény párák című film lenyűgöző látványáért.

Élvonalbeli nemzetközi produkciók: Maria Angelina Jolie-val, az Alien film, a Dűne mozifilm második része, a Russell Crowe és Rami Malek főszereplésével forgatott Nürnberg, mellett több élvonalbeli sorozat is magyar szakemberekkel készült, köztük a Dűne: Profécia (nézhető a Maxon), a hazánkban kevésbé ismert, de a tengerentúlon kiemelkedő sikerű FBI International vagy A sakál napja. Továbbá olyan nagy „szerelemprojekteknek” is Magyarország adott otthont, mint az Oscar-díjak legnagyobb esélyeseként számontartott, 10 Oscar-jelölést kapott A brutalista (Brady Corbet, 3 Golden Globe díj, a Modi (Johnny Depp) vagy a Kate Winslet főszereplésével készült Lee mozifilm.

Az NFI a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének terén is komoly sikereket ért el

A magyar mozgóképipar volt a fókuszban Los Angelesben az American Film Marketen, a cannes-i filmvásáron. Budapesten széles körű együttműködési megállapodást írt alá Káel Csaba kormánybiztos a China Film Administration vezetőjével, a fő célkitűzés, hogy a kínai filmesek számára is elérhetővé tegyük a hazai filmipari szolgáltatásokat. Folyamatban van a finanszírozási rendszerek összehozhatóságának feltérképezése. A Selyemút Nemzetközi Filmfesztivál – kínai és európai filmművészet együttműködési lehetőségeiről és a közös fejlődés jövőjéről szóló – Egy övezet, egy út fórum főszereplője Magyarország volt. Londonban és Los Angelesben pedig a filmszakmai adókedvezmény 20. évfordulóját ünneplő, először megrendezett Made In Hungary szakmai fórumok irányították a figyelmet a magyar filmiparra.

2030-ig biztosított a hazai filmipar sikerének alapját szolgáló támogatási rendszer, amelynek legfontosabb eleme a 30 százalékos filmszakmai adókedvezmény.

Mérföldkő volt a 2023-as év a magyar filmipar szempontjából, ugyanis az iparág volumene, azaz az igazolt filmipari költés megközelítette az egymilliárd dollárt. Ez az összeg 2018 óta növekedett ötszörösére, részben filmiparunk fejlődésének köszönhető, hiszen egyre nagyobb volumenű produkciók gyártására van lehetőség Magyarországon.

Egy friss iparági tanulmány egyértelműen rámutat, hogy a külföldi szervizprodukciók beépültek a magyar gazdaság szerkezetébe, jelentősen nőttek a hazai beszállítókra kimutatható kedvező hatások, csökkent az importigényük és egyre magasabb értékben teremtenek bevételi lehetőségeket a hazai vállalkozásoknak.

A nemzetközi filmgyártást illetően Magyarország versenyképessége továbbra is kiemelkedő, egyetlen régiós ország sem előz meg minket, miközben a Magyarországra vonzott nemzetközi produkciók az államnak is remek üzletet hoznak.

Kiemelkedő sikerű, a legismertebb Magyarországon, hazai szakemberek részvételével készült nemzetközi produkciók:

2020

Dűne

Magyarországi bemutató: 2021. október

rendező: Denis Villeneuve

szereplők: Timothée Chalamat, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Stellan Skarsgård

díjak: négy BAFTA és négy Oscar-díj, köztük Sipos Zsuzsanna berendező, legjobb production design kategória

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya

Magyarországi bemutató: 2022. május

rendező: Tom Gormican

szereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Demi Moore

Halo,1. évad

Magyarországi bemutató: 2023. május, SkyShowtime

rendező: Otto Bathurst

szereplők: Pablo Schreiber, Natasha Culzac, Yerin Ha

2021

Borderlands

Magyarországi bemutató: 2024. augusztus

rendező: Eli Roth

szereplők: Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart

Holdlovag (sorozat)

Magyarországi bemutató: 2022. május, Disney+

rendező: Doug Moench

szereplők: Oscar Isaac, F. Murray Abraham, Ethan Hawke

Végtelen víztükör

Magyarországi bemutató: 2023. szeptember

rendező: Brandon Cronenberg

szereplők: Alexander Skarsgård, Mia Goth

2022

Szegény párák

Magyarországi bemutató: 2024. január

rendező: Giórgosz Lánthimosz

szereplők: Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Margaret Qualley

díjak: öt BAFTA, köztük Mihalek Zsuzsa berendező, legjobb production design és négy Oscar, köztük Mihalek Zsuzsa berendező, legjobb production design

Az utolsó királyság: A hét király halála

Magyarországi bemutató: 2024. április, Netflix

rendező: Edward Bazalgette

szereplők: Alexander Dreymon, Harry Gilby, Mark Rowley

A Continental: John Wick világából

Magyarországi bemutató: 2023. szeptember, Amazon Prime

rendező: Albert Hughes, Charlotte Brandström

szereplők: Mel Gibson, Colin Woodell

A láthatatlan fény (sorozat)

Magyarországi bemutató: 2023. november, Netflix

rendező: Shawn Levy

szereplők: Mark Ruffalo, Aria Mia Loberti, Louis Hofmann

Lee

Magyarországi bemutató: 2024. november

rendező: Ellen Kuras

szereplők: Kate Winslet, Marion Cotillard, Alexander Skarsgård

Gran Turismo

Magyarországi bemutató: 2023. augusztus

rendező: Neill Blomkamp

szereplők: David Harbour, Orlando Bloom, Geri Halliwell Horner

Dűne: Második rész

Magyarországi bemutató: 2024. február

rendező: Denis Villeneuve

szereplők: Timothée Chalamat, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux

díjak: öt Oscar-jelölés

2023

Dűne: Prófécia (sorozat)

Magyarországi bemutató: 2024 május, Max

rendező: Anna Foerster, Richard J. Lewis

szereplők: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Mark Strong

Alien: Romulus

Magyarországi bemutató: 2024. augusztus

rendező: Fede Álvarez

szereplők: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux

A brutalista

Magyarországi bemutató: 2025. január

rendező: Brady Corbet

szereplők: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce

díjak: öt díj – Velencei Filmfesztivál Ezüst Oroszlán, 10 Oscar-díj-jelölés, köztük Jancsó Dávid, legjobb vágó

Eric (sorozat)

Magyarországi bemutató: 2024. június, Netflix

rendező: Lucy Forbes

szereplők: Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann

The Death of a Unicorn

rendező: Alex Scharfman

szereplők: Paul Rudd, Jenna Ortega

A Sakál napja (sorozat)

Magyarországi bemutató: 2024. november, SkyShowtime

rendező: Brian Kirk

szereplők: Eddie Redmayne és Lashana Lynch

2024

Szemfényvesztők, 3. évad

rendező: Louis Leterrier

szereplők: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Michael Caine, Morgan Freeman, Rosamund Pike