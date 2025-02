A norvég Dreams nyert az idei Berlinalén, magyar sikert is hozott a fesztivál

A Dreams kapta az Arany Medvét

Részlet a norvég Dreams című filmből (Forrás: Berlinale)

A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, Todd Haynes nyújtotta át Dag Johan Haugerud rendezőnek és a film producereinek. A rendező arról beszélt a díjátadó gála színpadán, hogy az elismerés a legmerészebb álmait is felülmúlta, és arra biztatta a közönséget, hogy olvassanak és írjanak minél többet. Az Ella Overbye főszereplésével készült Dreams (Sex Love) című dráma egy trilógia záró darabja, ami egy fiatal nő szexuális ébredéséről szól.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat az ausztrál Rose Byrne színésznő vehette át az anyaságról szóló If I Had Legs I'd Kick You című amerikai filmben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét pedig az ír Andrew Scott kapta a Blue Moon című amerikai filmért, amit Richard Linklater rendezett.

A zsűri nagydíjával Gabriel Mascaro brazil filmrendezőt tüntették ki a The Blue Trail című alkotásért, amelynek főszerepét Denise Weinberg és Rodrigo Santoro játszották.

A zsűri díját az argentin-spanyol koprodukcióban született The Message című filmjéért a Venezuelában született Ivan Fund vehette át. A legjobb rendező Ezüst Medvéjét a kínai Huo Meng kapta a Living the Land című filmjéért; az alkotás négy generációnyi farmer életét mutatja be. A legjobb forgatókönyvíró díját a román Radu Judének nyújtották át a Kontinental ’25 című filmért.

Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Lucile Hadzihalilovic rendezőt a The Ice Tower című film szereposztásáért. A legjobb dokumentumfilm díját Brandon Kramer Holding Liat című alkotása nyerte el. A Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban a legjobb debütáló film díját pedig a The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) című filmjével Ernesto Martínez Bucio kapta.

Magyar siker

A fesztiválon idén három magyar produkció is bemutatkozott. Sós Bálint Dániel Minden rendben című játékfilmje a Perspektívák versenyprogramban szerepelt, Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című alkotása pedig a rövidfilmes szekcióban. Péntek este a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medve díjat Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja nyerte el a Generation 14+ versenyprogramban.

A vasárnapig tartó A-kategóriás mustrát a világ legrangosabb filmfesztiváljai között tartják számon.