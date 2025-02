Vajon a magyar mozikban is tarolni fog a Bridget Jones: Bolondulásig?

A Bridget Jones-filmek hatalmas népszerűségnek örvendenek, a legújabb rész pedig máris kasszasiker – írja a Life.hu. A kritikusok így fogalmaznak a film szereplőiről: „Renée Zellweger szenzációs, Hugh Grant nagyon vicces.”

Jelenet a Bridget Jones: Bolondulásig című mozifilmből. Fotó: IMDb.com

A Bridget Jones: Bolondulásig már a mozikban

A Bridget előző része 8,1 millió fontot hozott a nyitó hétvégén, de a negyedik film várhatóan messze túlszárnyalja majd ezt. A Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült Barbie 2023 júliusában 18,4 millió fontot hozott az első hétvégén a brit mozikban. A Bridget Jones: Bolondulásig bevétele ezt a számot is meghaladhatja.

A negyedik részre rengetegen kíváncsiak, az Egyesült Királyságban már százötvenezer jegyet váltottak elővételben, amelyeknek a fele Valentin-napra szól.

Az új Bridget Jones-film Helen Fielding 2013-as regénye alapján készült, amelyben ismét Renée Zellweger alakítja a hősnőt. Hugh Grant is visszatér a nőcsábász Daniel Cleaver szerepében.

A történet szerint a Renee Zellweger által alakított Bridget Jones immáron özvegy, ugyanis férje, Darcy tragikus körülmények között meghalt. Ezért Bridget egyedül neveli a gyermekét, hamarosan azonban újra bekopogtat hozzá a szerelem. A filmben Leo Woodall Roxster karakterét formálja meg. A fiatal, sármos színészéért már most rengetegen rajonganak. Legismertebb szerepeit a Fehér Lótusz (The White Lotus) és az Egy nap (One Day) című sorozatokban játszotta. A negyedik Bridget Jones-filmben pedig ő az egyik lehetséges szerelmi szál Bridget életében.