Megvan, mikor érkezik a mozikba Leonardo DiCaprio új filmje

Még mindig rengeteg a kérdés Leonardo DiCaprio új filmje körül, bár érkezett róla egy rövid előzetes. Az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) pontos történetét még homály fedi, de a hírek és a színészek külseje alapján a történetnek egy része valamikor a hetvenes vagy nyolcvanas években játszódhat. A film fontos eleme lesz a bosszú, a harcászat és egy kisbaba sorsa, akinek az anyukája állapotosan is előszeretettel lövöldözik gépfegyverrel – írja az Origo.

Leonardo DiCaprio új szerepben (Fotó: Warner Bros.)

Ősszel érkezik a mozikba Leonardo DiCaprio új filmje

Az előzetesből kiderül, hogy DiCaprio sört iszogat, amikor várandós felesége, akit Teyana Taylor alakít, hirtelen elsüti automata puskáját. A lövöldözés a háttérben folytatódik, miközben egy másik jelenet jelzi, hogy újszülött gyermekük megérkezik.

Kiderült az is, hogy

az eredetileg augusztusra tervezett premier helyett szeptember 26-án érkezik a mozikba az alkotás.

Az Egyik csata a másik után című filmben mások mellett Sean Penn, Regina Hall, Alana Haim és Benicio del Toro is szerepel. Az alkotást állítólag egy Thomas Pyncheon-regény inspirálta – írja a Hollywoodreporter.com.

A film hosszú előzetesét a jövő héten teszik közzé.