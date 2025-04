Ezúttal sem kímél senkit a kampókezű gyilkos: folytatódik a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, itt az első előzetes

Manapság sorra támasztják fel a kultikus horrorokat: David Gordon Green rendező egy új trilógiával folytatta John Carpenter klasszikusát, a Halloweent, de az Ördögűzőt is friss epizóddal gazdagította, készült új Kampókéz, illetve a Sikoly-filmek is gyarapodtak annak megálmodója és az első négy részének rendezője, Wes Craven halála után is. A Tudom, mit tettél tavaly nyáron bár nem mérhető az említett darabokhoz, a maga korában sem számított innovatív alkotásnak, de kétségkívül szép sikert aratott: világszerte 125 millió dollárt termelt, miközben csak 17 millióba került. A népszerűségét a szellemes és szórakoztató forgatókönyv mellett nagyrészt annak is köszönheti, hogy a korszak legnagyobb tinisztárjai kerültek a kampókezű sorozatgyilkos céltáblájára, név szerint Sarah Michelle Gellart, Ryan Phillippe, Jennifer Love Hewitt és Freddie Prinze Jr.

Utóbbi két színész az új epizódban is visszatér, amely egyszerre remake-je és folytatása az eredetinek. Az alapszituáció ugyanaz, ezúttal is néhány fiatal a főszereplő, akik halálos autóbalesetet okoznak, majd a felelősségvállalástól megijedve és a jövőjük miatt aggódva eltüntetik a holttestet. És amikor azt hinnék, végre fellélegezhetnek, egy évvel később fenyegető üzeneteket kezdenek kapni, a feladója közli velük, pontosan tudja, mit tettek az előző nyáron, majd sorra levadássza őket, az áldozatjelölteknek azonban a tudomására jut, hogy harminc évvel ezelőtt már volt egy hasonló eset, így felkeresik annak túlélőit, így kapcsolódik a film a 1997-es elődjéhez.

Az új etap július 17-én debütál a hazai mozikban, és mint az alábbi előzetesből kiderül, továbbra sem ismer irgalmat a halász hacukás férfi.

