Hatvanéves az egyik legjobban kereső szuperhős, aki magyar gyökerekkel is büszkélkedik

Hollywoodi színész magyar felmenőkkel

Első szerepe ötévesen a Pound című filmben (Fotó: Jeanne Croteau)

Manhattani művészcsaládba született, anyja színésznő, apja, a magyar gyökerekkel is rendelkező Robert Downey író és avantgárd filmes volt. A színész ősei hazánk legrégebbi, immáron 280 éve működő sírkertjében, Tata városában nyugszanak – erről a Kemma.hu számolt be korábbi cikkében. – A temető A parcellájában találhatók azok a sírok, amelyek köthetők az Oscar-díjas színészhez, akinek a lisztkereskedőként dolgozó Stern Jakab volt a szépapja. Mellette vélhetően a testvére, Fülöp fekszik. Erre a születési és életkori adatok alapján lehet következtetni. Amikor Stern Jakab meghalt, a felesége, Deutschländer Eleonóra hozzáment Deutsch Simonhoz, így a sztár szépanyját a második férje mellett temették el” – számolt be róla a helyi hírportál.

Édesapja szoktatta rá a drogokra

Robert Downey Jr. a Pound című abszurd vígjátékban ötévesen debütált a filmvásznon.

Két évvel később a Greaser's Palace című szürrealista westernben játszott. Szülei 1977-es válását követően rövid ideig anyjával maradt, majd apjához költözött Kaliforniába, ekkor döntött a színészet mellett. A Netflixen 2022-ben debütált Robert Downey Sr. - Egy öntörvényű filmkészítő című dokumentumfilmből derül ki, hogy a színész édesapja volt az, aki először megismertette fiával a drogokat, amikor az mindössze hatéves volt. Robert Downey Sr. elmondta, hogy miközben pókerezett a családi házukban, látta, hogy fia egy pohár fehérborból kortyol. Helyette egy jointot kínált a fiának.

Sokan úgy gondoltuk, hogy képmutató lenne, ha a gyerekeink nem vennének részt a marihuánában és hasonló dolgokban. Idióta lépés volt részünkről, hogy ezt megosztottuk a gyerekeinkkel. Én csak örülök, hogy itt van

– mesélte a rendező.

Robert Downey Sr. és Robert Downey Jr. (Forrás: Netflix)

A Fagypont alatt-tól Chaplinig

Tizenhét évesen abbahagyta a Santa Monica-i középiskolát, és visszaköltözött New Yorkba. Különféle munkákat vállalt, hogy eltartsa magát, közben meghallgatásokra járt és kisebb szerepeket játszott off-Broadway produkciókban. Első komolyabb filmszerepét az 1983-as Szeress belém című filmben kapta, azonban jeleneteit végül kivágták. A következő évben mellékszerepet kapott a Firstborn című alkotásban, amelynek forgatáson megismerkedett Sarah Jessica Parker színésznővel, akivel több évig éltek együtt. 1985-ben a Saturday Night Live állandó szereplője lett, de a produkcióból az alacsony nézettség miatt két év múlva elbocsátották. Filmes karrierje a nyolcvanas évek derekán kezdett beindulni, előbb a Városi vagányok című alkotásban, majd a John Hughes rendezte Különös kísérlet című tinikomédiában tűnt fel. Az 1986-os Vissza a suliba című vígjáték és az apja által rendezett America című filmek után főszerepet osztottak rá A nővadász című romantikus vígjátékban.

Az áttörést Bret Easton Ellis regényének filmadaptációja, a Fagypont alatt hozta el számára, amely után sorban kapta a jobbnál jobb szerepeket.

Az igazság bajnokában James Woods partnere volt, az Air Americában Mel Gibsonnal játszott együtt.

Chaplin megformálásáért Golden Globe- és Oscar-jelölést is begyűjtött a színész (Forrás: TriStar Pictures)

Richard Attenborough 1992-ben rá osztotta a Chaplin címszerepét, amelyért begyűjtötte első Golden Globe- és Oscar-jelölését (az aranyszobrocskát ekkor még Al Pacino vitte haza helyette az Egy asszony illatáért) és elnyerte a legjobb színésznek járó BAFTA-díjat.

Ezt követően olyan filmekben játszott, mint a Lelkük rajta, a Rövidre vágva, a Született gyilkosok, a III. Richárd, a Változások kora vagy a Wonder Boys – Pokoli hétvége.

Mélyrepülés

Az ekkor már A-listás színész karrierje 1996-ban kezdett mélyrepülésbe,

egyre többször tartóztatták le drogbirtoklásért és -használatért. Számos alkalommal vett részt elvonón, s egy alkalommal három év fogházbüntetésre ítélték, ahonnan csak óvadék ellenében szabadulhatott korábban.

Ezt követően a főszereplő Calista Flockhart szerelmeként visszatérő szereplő lett az Ally McBeal című sorozatban. Alakításáért 2001-ben az Emmy-jelölés mellett Golden Globe-díjat kapott a legjobb mellékszereplő kategóriában. Egy újabb letartóztatás után azonban kirúgták a sorozatból, s egy évet töltött egy rehabilitációs intézményben. 2003-ban végleg leszámolt a drogokkal és elkezdte újraépíteni karrierjét. A filmezéshez Az éneklő detektív című musicallel, valamint a Gothika című thrillerrel tért vissza, Halle Berry és Penélope Cruz oldalán. Az évtizedben feltűnt Shane Black első rendezői munkájában, a Durr, durr és csókban, az április 1-jén elhunyt Val Kilmer partnereként, a George Clooney által rendezett Jó estét, jó szerencsében, Richard Linklater Kamera által homályosan című filmjében, valamint Nicole Kidman oldalán A szépség és a szőr – Diane Arbus képzeletbeli portréja című életrajzi alkotásban. David Fincher Zodiákus című thrillerében Jake Gyllenhaal és Mark Ruffalo mellett szerepelt.

A pár napja elhunyt Val Kilmerrel a Durr, durr és csókban (Forrás: port.hu)

A Vasember

Karrierje újabb fordulópontja 2008-ban következett be, amikor főszerepet kapott A Vasember című Marvel-filmben és a Ben Stiller által írt és rendezett Trópusi viharban, amelyért újabb Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A következő évben Guy Ritchie rendezésében Sherlock Holmes ruháját öltötte magára, s jutalma a legjobb filmvígjátéki vagy musicalben nyújtott színészi alakításért járó Golden Globe-díj lett. A 2010-es években főleg a képregényekből ismert Tony Stark szerepében tűnt fel nemcsak a Vasember-filmekben, hanem a Bosszúállók című Marvel-sorozatban, valamint a 2016-os Amerika Kapitány: Polgárháború és a 2017-es Pókember: Hazatérés című produkciókban.

A Marvel-univerzum részesének lenni anyagilag sem rossz, ésszel szinte felfoghatatlan az a pénz, amit a színészek szuperhősök jelmezeibe bújva keresnek, erről korábbi cikkünkben számoltunk be. Downey Jr. 2008-ban 500 ezer dollárt keresett Tony Starkként, de ahogy bővült a Marvel-univerzum, úgy nőtt a színész fizetése is. 2012-ben már 50 milliós gázsit színészkedett össze a Bosszúállókkal és a Vasember 2-vel. A legtöbbet a Bosszúállók: Végtelen háborúért és a Végjátékért kapta, külön-külön 75 millió dollárost szerződést írt alá. Emellett olyan reklámcégeknek köszönheti az üzleti szférából befolyó millióit, mint az Apple, a Kraft Foods, a Nissan és a HTC.

2023-ban Lewis Strausst alakította Christopher Nolan Oppenheimer című filmjében, a szereppel eddigi karrierje csúcsára ért: elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjat, valamint a Screen Actors Guild és a Critics Choice Awardot.

Vasemberként (Forrás: IGN Hungary)

Legutóbb az HBO-n futó, Viet Thanh Nguyen Pulitzer-díjas regényén alapuló A szimpatizáns című minisorozatban tűnt fel, amelyben alakításáért Emmy-díjra jelölték a mellékszereplők közt, s amelyben produceri szerepet is vállalt. A színész fáradhatatlanul dolgozik, a tervek szerint

harmadjára is visszatér Sherlock Holmesként, s az előreláthatólag 2027-ben mozikba kerülő újabb Bosszúállók: Titkos háború részben immáron Doctor Doomként fog szerepelni.

Dalban is elmondja

Downey filmjeiben többször dalra fakadt, nagy sikere volt Joni Mitchell River című dalának feldolgozásával, amely az Ally McBeal sorozat karácsonyi albumán jelent meg.

The Futurist címmel 2004-ben szólólemezt is kiadott, amelyen nyolc dalt jegyez. A színészt a Time magazin 2008-ban a világ száz legbefolyásosabb embere közé sorolta. 2012–2015 között vezette a Forbes magazin a legjobban kereső hollywoodi sztárok listáját. Magánéletéről tudni, hogy több kapcsolata is zátonyra futott korábbi függősége miatt. 2005-ben vette feleségül Susan Levin producert, akivel Team Downey néven közös produkciós céget is alapítottak.