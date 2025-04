A világhírű Metropolitan opera előadásai Budapestre érkeznek

Az élő közvetítések sorába – a hagyományoknak megfelelően – idén is beékelődik majd karácsonykor, december 26-án Mozart Varázsfuvolájának 2006-os felvétele. Ez az előadás nemcsak azért emlékezetes, mert ez volt az első Live in HD közvetítés a Metből, hanem azért is, mert az Éj királynője szerepében Miklósa Erika látható.