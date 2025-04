Walk My World: Európa legnagyobb attrakciója épül a Millenárison

A Walk My World a modern formában újjászülető mítosz a világon egyedülálló módon, lenyűgöző újcirkusz és táncprodukciók közepette elevenedik meg. A produkció egyszerre színház, kiállítás, szerepjáték és testet öltött kalandregény. Egy minden ízében innovatív, magával ragadó, kulturális-szórakoztató élmény. Többtucatnyi szálon folyó és formálódó története az első pillanattól kezdve lebilincseli a látogatót.

A Walk My World produkció egyszerre színház, szerepjáték és testet öltött kalandregény. Fotó: Walk My World

A Walk My World produkció

A monumentális produkció építése már elkezdődött, a több hónapos munka során a Millenáris Nagycsarnok teljesen átalakul, mitikus világgá formálódik. A Walk My World hatezer négyzetméteres előadóterében harminc piaci kocsit és katonai lakóautóból átalakított bódét felvonultató nyüzsgő piactér, gigantikus tartályokat rejtő barlang, misztikus labirintus, szakrális helyiségek, valamint a többi között katonai bunker, műhely, kémiai labor, parfümárus kocsi és bár is része lesz a produkciónak.

A rendkívül gazdag, filmszerű élményt nyújtó tárgykultúrának számos különleges, egyedi gyártású kellék és díszletelem is része lesz: a többi között egy több méteres, a művészekkel együttműködő robot, gigantikus trón, gépszörny, gulyáságyú, cirkuszi rekvizitként is funkcionáló lámpa és kabát, vagy a földről felemelkedő ágy és asztal. Mintegy ezer tárgy és eszköz nem csupán díszletként szolgál, hanem a művészek által aktívan használt, velük együttműködő vagy a cselekmény szerves részévé váló interaktív játszókellékként is funkcionál.

A filmszerű élményt nyújtó tárgykultúrának számos egyedi gyártású kellék és díszletelem is része lesz (Fotó: Walk My World)

A szakterületükön legjobb, nagy nemzetközi tapasztalattal bíró magyar kreatív szakembereket vontuk be a produkció megalkotásába, hogy a közönségnek valóban egy soha nem tapasztalt kulturális-szórakoztató élményben lehessen része

– mondta Vági Bence, a Walk My World kreatív koncepcióját kidolgozó Recirquel Társulat művészeti vezetője.

A lenyűgöző látványvilág létrehozásában olyan kiemelkedő magyar alkotók vesznek részt, mint a hollywoodi szuperprodukciók – köztük a Dűne 2, a Szárnyas Fejvadász 2049 vagy a Mentőexpedíció – különleges szerkezeteit és díszletelemeit megépítő Prop Factory. A produkció kellékeiért szintén egy jelentős nemzetközi filmes referenciákkal rendelkező, a többi közt az V. Henrik (The King) vagy a BAFTA-díjas Suszter, szabó, baka, kém berendezésében is közreműködő – magyar csapat felel. A díszletek készítésében a számos nagysikerű színházi produkcióból ismert Scabello működik közre, az előadótér építészeti kialakítása a Reload Építészstúdió tervei alapján valósul meg, a produkció monumentális vázszerkezeteit a Tér-Váz csapata készíti.

Az előadótér építése júliusig tart, majd elkezdődnek a több hónapig tartó helyszíni próbák. A Walk My World magával ragadó univerzuma novemberétől várja a nézőket a Millenáris Nagycsarnokban. A jegyek már kaphatók a produkció hivatalos weboldalán.

A produkció a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Mol – Új Európa Alapítvány, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, az MVM Zrt., a Szerencsejáték Zrt., az Indotek Group és a Kardirex Egészségügyi Központ támogatásával valósul meg.