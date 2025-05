Al Pacino ördögűző papként tér vissza a vászonra

A valós eseményeken alapuló film főszereplője két pap, Theophilus Riesinger (Al Pacino) és Joseph Steiger (Dan Stevens). Az egyikük megingott a hitében, a másikuk pedig problémás múltjával vet számot. Kettejüknek félre kell tenni a nézeteltéréseiket, hogy egy bonyolult és veszélyes ördögűzést hajtsanak végre egy fiatal nő, Emma Schmidt lelkéért 1928 decemberében.

A rítus Amerika legdokumentáltabb ördögűzését viszi vászonra.

David Midell író-rendező első nagyjátékfilmje, a NightLights (2014) egy ikerpár kapcsolatát mutatja be, amelyben a súlyosan autista fiú a lánytestvére gondozására szorul. The Killing of Kenneth Chamberlain (2019) című második mozija igaz történetet dolgoz fel: bemutatja, hogy egy rendőri ellenőrzés során miként eszkalálódnak az események, amik egy idős, bipoláris zavarban szenvedő afroamerikai férfi halálához vezetnek. A kritikailag is nagy sikerű film főszerepéért Frankie Faison Gotham-díjat kapott.