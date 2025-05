Ezek a világsztárok váltják egymást a Margitszigeti Színház színpadán

– A Margitszigeti Színház a hazai gazdag kulturális szcéna egyik jelentős, közös működtetésű intézményeként, a Kulturális és Innovációs Minisztérium garantált működési támogatásával, kiegyensúlyozott és több évre tervezhető szezonjaival, magas színvonalú produkcióval kívánja szolgálni a fővárosba érkező igényes közönséget – mutatott rá az évadismertetőn Bán Teodóra, hozzátéve, hogy a korábbi években mintegy kilencvenezer nézőt fogadott a teátrum, a 2025-ös szezonban a látogatók száma várhatóan eléri majd a százezres határt.

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója ismertette az évadot a sajtóeseményen. Fotó: Gálos Mihály Samu

A Margitszigeti Színház tartalmas évaddal készül

Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott:

– Az elmúlt időszakban tudatos márkaépítés és műsorpolitika jellemezte a margitszigeti színházat, a hazai és a nemzetközi művészeti élet színe-javát vonultatják fel idén is, ami a kulturális turizmus szempontjából is meghatározó.

Bán Teodóra az évadot ismertetve kiemelte, hogy közös bemutatóra készülnek a Győri Nemzeti Színházzal, a József Attila Színházzal és a Budapesti Operettszínházzal is. Sok kiváló művész érkezik: Francesca Sassu a Pillangókisasszony operabemutató főszerepére, George Petean, Riccardo Gatto, Oksana Dyka és Elmina Hasan, a Nabucco-bemutató sztárjai, a könnyedebb műfajok képviselői közül Gregory Porter, Maksim, a Malevo táncegyüttes, a Coco Chanel, egy divatikon élete táncelőadás, valamint az Alice Csodaországban cirkuszi családi show, és nem utolsósorban a Chico & the Gypsies is visszatér a Margitszigetre.

Május 17-én világsztárral indítja a szezont a teátrum, a jazz koronázatlan királya, a műfaj egyik legnagyobb élő ikonja, a Grammy-díjas Gregory Porter ad koncertet. A nemzetközi zenei világból Porter mellett még olyan neves előadókat láthat a közönség a nyár folyamán, mint Anthony Strong brit énekes-zongorista és Maksim Mrvica, a világon jelenleg a legtöbbet koncertező crossover zongorista. Július 18-án folytatódik a jazzlegendák sora, hisz a Duke Ellington Orchestra lesz látható, augusztus 27-én pedig forró dallamokkal, élénkítő ritmusokkal tér vissza a Margitszigetre a Chico and the Gypsies. A flamenco királyai, a világhírű zenészek ezúttal is fiesztát varázsolnak a színpadra.

Giacomo Puccini Pillangókisasszony című operáját és Verdi Nabucco című nagyoperáját is láthatja a közönség. A zenés színház kedvelői pedig megnézhetik a Rudolf és a Shrek című musicaleket. Utóbbi előadás érdekessége, hogy a Regőczi Alapítvány által támogatott gyerekek is megnézhetik a darabot. Herczegh Anita, az alapítvány elnöke arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt több mint 1650 árván, félárván maradt gyermeknek segítenek immár négy éve, ám a pénzbeni támogatás mellett fontos, hogy a mentális egészségükkel is foglalkozzanak. Ezért élményekhez szeretnék juttatni a gyermekeket.

A színház kiemelt eseménye az ünnepi nyitókoncert, melyet hagyományosan a nemzeti összetartozás napjának előestéjén, június 3-án tartanak.

A színház ezúttal is a több mint százéves Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen készül a lélekemelő nagykoncertre. Az idei koncert különlegessége, hogy először vezényel a margitszigeti színpadon a zenekar fő-zeneigazgatója, a Liszt- és Kossuth-díjas Vashegyi György és első alkalommal játszik Baráti Kristóf Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész, aki Ludwig van Beethoven D-dúr hegedűversenyével örvendezteti meg a közönséget. A nemzeti összetartozás napján, június 4-én délelőtt 11 órakor Szarka Tamást és zenekarát fogadja a színház.

Takács Nikolas a Margitszigeti Színház évadnyitóján elénekelt egy dalt. Fotó: Gálos Mihály Samu

A Budapesti Operettszínház kezdeményezésére érkezik a Margitsziget színpadára a rendhagyó és varázslatos Duna szimfónia – Frank Wildhorn és barátai musicalgála, amelyen a többszörös Grammy-, Tony- és Emmy-díjra jelölt világhírű amerikai zeneszerző személyesen vesz részt.

Ezen az estén hallható először Magyarországon Wildhorn Duna szimfónia című monumentális zeneműve, amely az Európát átszelő folyóról, a partjain élő népekről, közös kultúránkról és történelmünkről mesél, páratlan zenei élményt nyújtva a nézőknek. A közös produkcióban a Budapesti Operettszínház zenekara és művészei lépnek színpadra: Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György, azt est karmestere Pfeiffer Gyula főzeneigazgató, rendezője Homonnay Zsolt, a színház művészeti vezetője.

Könnyűzenei koncertekből idén sem lesz hiány, érkezik mások mellett Takács Nikolas, az Edda Művek és a Magna Cum Laude is.

A 100 Tagú Cigányzenekar 40 éves jubileumi koncertjét hozza el a Margitszigetre, a Leander Szimfonik Kills pedig páratlan koncerttel készül. A koncertszezont az évről évre nagy sikerrel visszatérő Budapest Bár csapata zárja majd neves énekesekkel, örökzöld dallamokkal.

Augusztus 16-án világpremier helyszíne lesz a Margitsziget nagyszínpada. A Margitszigeti Színház és a Győri Filharmonikus Zenekar közösen mutatja be a Magic of Vivaldi – A négy évszak című produkciót.

Az előadás Bogányi Tibor karmester, rendező és Zászkaliczky Ágnes képzőművész legújabb közös alkotása, ahol a zene, a látványvilág és a táncművészet páratlan harmóniában kelnek életre.

Az izgalmas produkciókkal színesített sajtótájékoztatón, a külföldi vendégművészek videóüzenetei mellett a nyárra készülő bemutatókból és produkcióikból adtak ízelítőt, mások mellett Nádasi Veronika, Homonnay Zsolt, Veréb Tamás, Sándor Péter, Kocsis Dénes, Takács Nikolas, valamint a Magna Cum Laude zenekar.

A részletes programokról a Margitszigeti Szabadtéri Színház honlapján tájékozódhatnak.