A barokk muzsika dívája ad koncertet az Operaházban

Georg Zeppenfeld, a drezdai Semperoper kamaraművésze a zene- és némettanári pályafutás helyett választotta végül az operaénekesi hivatást, és vált az elmúlt két és fél évtizedben a német és olasz repertoár egyik legkeresettebb basszistájává. Mozart-, Wagner- és Verdi-szerepekben a Bayreuthi Ünnepi Játékok és a világ nagy operaházainak állandó vendége San Franciscótól New Yorkon, Londonon és Münchenen át Bécsig.

Georg Zeppenfeld német basszista (Fotó: Monika Skolimowska/DPA-Zentralbild)

A Sztárestek zongorával sorozat május 12-i előadásán Zeppenfeld a német romantika két óriása, Schubert és Brahms legszebb dalaiból válogat, melyek az emberiség nagy témáit – élet és halál, szerelem és magány – valamint a basszus hang különleges színeit és kifejezőerejét állítják középpontba. Schubert ismert dalai – többek között a Ständchen (Szerenád), a Der Doppelgänger (A hasonmás) vagy a Prometheus – mellett Brahms Öt dal mély hangra és zongorára, valamint Négy komoly ének című ciklusait is hallhatja a közönség. Az esten a szólista partnere Gerold Huber zongoraművész lesz, a dalműfaj egyik legkeresettebb szakértője, a nemzetközi koncertélet meghatározó alakja.

Az Operaházban fellépő Joyce DiDonato nem csupán hangjának köszönheti népszerűségét

A Sztárestek zongorával idei évadát május 28-án a magyar közönség által is jól ismert Joyce DiDonato fellépése zárja, aki ugyancsak zenetanári ambícióit cserélte le egy nem mindennapi énekesi karrierre. A háromszoros Grammy-díjas amerikai koloratúr mezzoszoprán két és fél évtizede számít a barokk, romantikus és kortárs zene egyik legkeresettebb tolmácsolójának a világ vezető operaházaiban és koncerttermeiben.

A nem csupán hangja, de magával ragadó személyisége révén is népszerű DiDonato első operaházi fellépésére dalestjének májusi európai turnéja ad alkalmat, ami a hónap közepén a milánói Scalában indul.

A több mint két évszázadon átívelő, női sorsokat feldolgozó műsort impresszionista szerzők művei – Debussy érzéki Bilitis-dalai és Alma Mahler ritkán hallható Öt dal című ciklusa – nyitják.

A koncert második felében előbb Haydn Ariadné Naxoszban című kantátája szólal meg, majd a Ments meg, uram! című operája révén itthon is ismert kortárs amerikai zeneszerző, Jake Heggie Camille Claudel: Into the Fire című dalciklusa csendül fel, amelyet az elmegyógyintézetbe zárt zseniális szobrásznő, Rodin egykori múzsája ihletett. Zongorán az ugyancsak Grammy-díjas Craig Terry, a Lyric Opera of Chicago karmestere és utánpótlásprogramjának zenei vezetője működik közre, akit több mint egy évtizedes együttműködés és lemezfelvétel is köt DiDonatóhoz.