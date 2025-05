Kiderültek a sörárak, Dél-Korea gyarmatosítja a Szigetet – új fejezet kezdődik a fesztivál történelmében

Hat évvel ezelőtt akkora tömeget vonzott Ed Sheeran koncertje, hogy többen pánikba esve menekültek, azóta – részben nyilvánvalóan a járvány miatt megváltozott szórakozási szokások miatt is – egyetlen alkalommal sem fogytak olyan ütemben a napijegyek, idén azonban a legnagyobb érdeklődés tapasztalható 2019 óta. Ráadásul most egyenletesen alakulnak az eladások, a teltházra a legnagyobb esély augusztus 6-án van, amikor a kanadai popsztár, Shawn Mendes és a húszéves karrierje során először Magyarországra látogató Nelly Furtado áll színpadra, de a hét többi napjára is ütemesen kelnek el a jegyek. A 2025-ös Sziget főfellépői igencsak aktuálisak: érkezik a hip-hop egyik legsikeresebb jelenlegi előadója, A$AP Rocky, a rappet countryval keverő Post Malone, két, a közelmúltban hihetetlen népszerűségre szert tett énekesnő, Chappell Roan és Charli XCX, az elektronikus zene műfajából pedig a világ egyik legnépszerűbb producere, Anyma.

Teltház várható a Sziget második napján Shawn Mendes és Nelly Furtado kettőse miatt (Forrás: Facebook)

Az évek óta tomboló dél-koreai K-pop láz idén elérte a Szigetet is, először lép fel a rendezvényen formáció ebből az irányzatból, a Kiss Of Life pedig valószínűleg kisebb hisztériát okoz majd, de egyéb sztárfellépők is gazdagítják a kínálatot. A rockzenei vonalat mások mellett az amerikai Papa Roach és a Palaye Royale, a francia Last Train vagy az idén a búcsúturnéját járó svéd Refused erősíti, de a végeláthatatlan nemzetközi kínálatban más-más műfajokból többek között Armin van Buuren, az Empire of the Sun, Michael Kiwanuka vagy The Last Dinner Party is szerepel.

A sajtótájékoztatón Kádár Tamás főszervező elmondta,

Az idei Szigettel egy új fejezet nyílik a fesztivál életében, melynek középpontjában továbbra is a különleges atmoszféra, a sokszínű programkínálat és a felejthetetlen élmények állnak, azonban számos újítással is előrukkolunk.

Megújul a K-híd látványvilága és azon átkelve is egy megváltozott fogadótér várja a közönséget, azonban sokkal fontosabb, hogy a rendezvény területén negyedeket építenek ki. Ezek között a főszervező külön kiemelte a Delta District-et, azaz az éjszakai negyedet, ahol alkonyattól pirkadatik zajlik majd a dajdaj. Ebben a régióban lesz a megújult Yettel Colosseum, a – korábbi Aréna helyébe lépő, de friss külsővel jelentkező – Bolt Night Stage és egy új helyszín, a The Club by Don Julio és minden idők legerősebb elektronikus zenei felhozatalát ígérik idén.

A másik új városrész, a Szoho – amelyet a Sziget miatt írnak sz-szel – művészetközpontú és multikulturális negyed lesz a londoni vagy a New York-i Soho mintájára, míg a szintén friss, North Field elnevezésű negyedben lesz a Magic Mirror, egy új művészeti helyszín, az ArtGarden vagy a Light Stage is, ahol már akkor is zajlani fognak a koncertek, amikor a többi helyszínen még nem.

Sokakat azonban az izgat a leginkább, hogy mennyibe fog kerül a sör és miként a sajtótájékoztatón kiderült, ezúttal nem emeltek árat, azaz akárcsak tavaly, idén is 1730 forintért csapolják a Drehert.

A Sziget fesztivál idén augusztus 6. és 11. között zajlik majd, minden egyéb információ a rendezvény honlapján olvasható.

Kiemelt kép: Sziget Fesztivál (Forrás: Facebook)