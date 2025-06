Tokaji borlovaggá avatták a magyar zongoraművészt

Balázs János az est és a borlovaggá avatása apropóján így fogalmazott: „Ez egy különleges találkozás lesz a színpadon, mert a King’s Singers zongoraművésszel még nem adott koncertet. A tradicionális angol daloktól A sevillai borbély átiratáig Paul McCartney-dalok is felcsendülnek előadásunkban. Borlovaggá válni igazi megtiszteltetés és persze feladat is, hiszen ahogy külföldön a klasszikus zenét, úgy a magyar borokat örömmel képviselem és viszem a hírüket, bármerre is koncertezem a világban.”

A King’s Singers tagjait is borlovaggá avatják (Fotó: Filharmonia.hu)

Az esten tokaji borokat kóstolhat a közönség

A The King’s Singers 1968-ban alakult a Cambridge-i King’s College-ben, amikor a diplomázott hallgatók egy alkalmi felállásban az év végi ünnepségre készülve koncertet adtak a Queen Elizabeth Hallban.

A koncert olyan frenetikus sikerű volt, hogy egy menedzser tanácsára együtt maradtak, és így indult el a már több mint 55 éves, óriási sikerű világkarrierjük.

Egyik aranyszabályuk, hogy ritkán cserélnek tagot, s akkor is egyszerre csak egyetlen személyt. Ez biztosítja az együttes hangzásának állandóságát. Ragaszkodnak az eredeti felálláshoz: a két kontratenor Patrick Dunachie és Edward Button, a tenor Julian Gregory, a két bariton Christopher Bruerton és Nick Ashby, a basszus pedig Piers Connor Kennedy.

Az együttes rendszeresen koncertezik a világ legnagyobb hangversenytermeiben. Évente több mint száz koncertet adnak többek között a Londoni Royal Albert Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Pekingi Nemzeti Előadó-művészeti Központban, a Concertgebouw Amszterdam és a Carnegie Hall New York koncerttermeiben.

A magyar közönség az együttest először 1978-ban ismerte meg. Azóta számos alkalommal gyönyörködhettek az acappella műfaj szerelmesei az együttes kristálytisztán intonált, páratlan harmóniában egybeolvadó hangzásában.

Külön öröm, hogy csatlakozik hozzájuk Balázs János Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, aki lenyűgöző zongorajátékával lesz részese az örömzenélésnek.

Ezen az alkalmon a King’s Singers fiatal tagjait is borlovaggá avatják.

A koncert előtt (18.30–19.45-ig) az I. kategóriás jegyet vásárlók borkóstolón vehetnek részt 12 tokaji borászat kínálatából.

A koncert után after party (22.00–23.00-ig) várja a közönséget, ahol finom nedűkkel koccinthatnak.