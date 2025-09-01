A bor szerelmeseinek legnagyobb ünnepe Budapesten

Minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia

34. Budapest Borfesztivál – a Spar támogatásával – 2025. szeptember 11–14. között a Budavári Palota teraszain.

Díszvendég: három világ, egy szenvedély

Idén a Budapest Borfesztivál egyedülálló újvilági borutazásra hívja a látogatókat a Tri-Nations Alliance (WineAge) standján. Három egzotikus ország – Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland – egyszerre mutatja be a kontinenseken átívelő borkultúra sokszínűségét. Dél-Afrika a Chenin blanc és Pinotage hazája, ahol a Kleine Zalze birtok 24 tétele kínálja a hagyomány és modernitás tökéletes harmóniáját. Ausztrália napérlelte Shiraz-ai mellett a Fourth Wave Wines öt borászatának változatos stílusai tárják fel a kontinens gazdag terroir-ját Barossától Margaret Riverig. Új-Zéland pedig friss Sauvignon blanc-jaival, elegáns Pinot noir-jaival és fenntartható szemléletével nyűgözi le a közönséget, olyan neves pincészetek képviseletében, mint a Nautilus Estate, a Babich Wines, a Tohu és a Kono Wines. Három stand, három ország, végtelen borélmény a különleges ízek kedvelőinek.

Flickr.com

Ízek kavalkádja a Borfesztiválon

A Budapest Borfesztivál nemcsak a borok ünnepe, hanem a gasztronómia szerelmeseinek is egyik kedvenc találkozópontja.

A Chef Market Gourmet Teraszon három neves étterem standjánál nemzetközi konyhával találkozhatnak a fesztiválozók. A nevek önmagukért beszélnek: a Pomo d’Oro olasz, a Yama ázsiai, míg a Byblos libanoni ízeket varázsol a tányérra.

A BOCCA Gourmet Stories szintén a világ konyháit hozza el fűszerekkel, olajokkal, pékáruval és bőséges csemegepulttal, míg a SZEGA Market nemzetközi sajt–sonka táljaival várja vendégeit. A Balkán ízeiért a Csevapivo felel idén. Egy szintén ismerősen csengő név, a Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra adalékmentes, prémium csabai kolbásszal készül az ínyenc borkedvelőknek. A DŽIUGAS® sajtok zenére érnek és karakteres ízükkel hódítanak idén, a Raclette by Lili pedig finom kenyérre húzott, olvasztott francia sajttal kényezteti a fesztiválozókat. A Smokey Monkies BBQ texasi stílusban füstölt húsokat kínál, a Nemo Truck pedig fish & chips-szel, királyrákkal és calamarival vár minden izgalmas ízre vágyó vendéget.