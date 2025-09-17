Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Ellopják a művészek életművét – Paul McCartney, Mick Jagger és Elton John is tiltakozik a közelgő Trump–Starmer-megállapodás ellen

Paul McCartney, Kate Bush és Elton John is azok között van, akik szerint a brit Munkáspárt mesterséges intelligencia tervezetének elfogadása azt eredményezheti, hogy „ellopják a művészek életművét”.

Munkatársunktól
Forrás: The Guardian2025. 09. 17. 8:55
Vezető brit művészek, köztük Mick Jagger, Kate Bush és Paul McCartney sürgették Keir Starmert, hogy álljon ki az alkotók emberi jogaiért és védje meg munkáikat a Donald Trump látogatása alatt megkötendő brit–amerikai technológiai megállapodás előtt – számolt be róla a The Guardian

Mick Jagger
A sztárok, köztük Mick Jagger és Paul McCartney az előadóművészek életművének megvédését várják a brit miniszterelnöktől

A brit miniszterelnöknek írt levelükben azzal érveltek, hogy a Munkáspárt nem védte meg a művészek alapvető jogait, amikor megakadályozta, hogy a mesterséges intelligencia cégeket arra kényszerítsék, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen szerzői jogokkal védett anyagokat használtak fel rendszereikben.

Az amerikai technológiai szektor vezető személyiségei kísérik az amerikai elnököt nagy-britanniai állami látogatásán, ahol várhatóan bejelentik az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti, többek között a mesterséges intelligenciát is érintő technológiai megállapodást.

Elton John, a levél egyik aláírója szerint a brit kormány azon javaslata, hogy az AI-vállalatok engedély nélkül képezhessék rendszereiket szerzői joggal védett művekkel, „tárva hagyja az ajtót az előadóművészek életművének ellopása előtt”.

Ezt nem fogjuk elfogadni

– tette hozzá.

És nem hagyjuk, hogy a brit kormány elfelejtse választási ígéretét, miszerint támogatni fogja kreatív iparágainkat.

A levél további aláírói között van Annie Lennox, az író Antonia Fraser, valamint a színész és drámaíró Kwame Kwei Armah. A levelet támogató kreatív szervezetek között van a News Media Association, amely olyan hírkiadókat képvisel, mint a Guardian tulajdonosa, a Guardian Media Group, a Society of London Theatre & UK Theatre és a Mumsnet.

A levél azt állítja, hogy a technológiai vállalatok „tömegesen” megsértik a szerzői jogi törvényeket az AI-modellek fejlesztése érdekében, és felveti a brit kormány elutasítását, hogy elfogadja a legutóbbi adatkezelési törvényjavaslat módosításait, amelyek arra köteleznék az AI-vállalatokat, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat használtak fel rendszereikben.

A levél hozzáteszi, hogy egy ilyen lépés „aktívan akadályozta” az alkotók emberi jogainak gyakorlását.

A brit kormány szóvivője szerint a kreatív iparágak szerzői jogokkal kapcsolatos aggályait „komolyan” veszik, és a lehetséges változások hatását bemutató jelentést jövő március végéig közzé fogják tenni.

 

