Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

MTV VMAsmariah careyLady GagaAriana Grande

MTV Video Music Awards: a gála nagy nyertesei a női előadók voltak + galéria

Az este Lady Gagáról, Ariana Grandéról, Sabrina Carpenterről és a 35 év után videóklipjével végre díjat nyerő Mariah Careyről szólt.

Magyar Nemzet
Forrás: The Hollywood reporter2025. 09. 08. 13:48
Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Mariah Carey, Rosé és Bruno Mars voltak a 2025-ös MTV Video Music Awards gála nagy nyertesei – számolt be róla a The Hollywood reporter.

MTV Video Music Awards
Mariah Carey korábban soha nem nyert MTV Video Music Awards-ot (Fotó: ANGELA WEISS / AFP)

Ariana Grande, a „brighter days ahead” című dalához készült videóklipjével elnyerte az év videója díjat a vasárnap este átadott 2025-ös Video Music Awards gálán. Grande összesen három díjat vihetett haza.

Lady Gaga volt az este legnagyobb nyertese; négy díja között szerepelt az év művésze is, amelyet két nappal azután adtak át neki, hogy a hangja miatt kénytelen volt lemondani egy miami koncertjét. Köszönőbeszédében elmondta, hogy nem maradhat a VMA-gálán, mert el kell mennie a Madison Square Gardenbe, ahol vasárnap este fellép. Körülbelül 90 perccel később a VMA közvetítette az MSG-ben előadott „Abracadabra” és „The Dead Dance” című dalait.

Sabrina Carpenter is három trófeát vihetett haza, köztük az év albumának járót a Short n’ Sweet című lemezéért.

Mariah Carey először kapott MTV Video Music Awards díjat

A további nyertesek között volt Rosé, aki az év dala díjat nyerte el az „APT.” című, Bruno Marsszal közös dalával, valamint KATSEYE, aki az év MTV Push előadása díjat nyerte el a „Touch” című dalával. Mars és Gaga a legjobb együttműködés díjat nyerte el a „Die With a Smile” című dalukkal.

A show során Mariah Carey megkapta a Video Vanguard Award díjat, Busta Rhymes az első Rock the Bells Visionary Award díjat, Ricky Martin pedig az első Latin Icon Award díjat. Mindhárom művész fellépett a gálán.

1/20 Szemkápráztató show és sztárparádé az MTV VMA gálán

Idén a VMA két új kategóriát vezetett be: a legjobb popelőadó és a legjobb country videó kategóriát.

Az MTV Video Music Awards (röviden VMA) az MTV által átadott díj a legjobb videóklipek díjazására. Az 1980-as évek közepén jelent meg a Grammy-díj melletti új alternatívaként. Gyakran a fiatalok Oscarjaként emlegetik. Napjainkra igen jelentős presztízsre tett szert, évről évre fiatalok milliót vonzza a képernyők elé. Az est során átadott díjak egy asztronautát ábrázolnak a Holdon.

 

 

