Balesetet szenvedett Pásztor Erzsi: „ Arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok”

A Szomszédok című magyar sorozat 88 éves színésznője a napokban hatalmasat esett a betonon, több helyen megütötte magát, és kórházba kellett szállítani. Pásztor Erzsi a történtekről a Borsnak mesélt.

Magyar Nemzet
Forrás: Bors2025. 09. 23. 20:15
Fotó: Vendel Lajos
Pásztor Erzsi a Borsnak elárulta, balesete óta komoly fájdalmai vannak, azonban életveszélytől nem kell tartani.

Pásztor Erzsi
Egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa Pásztor Erzsi szerepeinek. Fotó: Bors/Nagy Zoltán

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp a lányával volt, amikor megtörtént a baj. Pásztor Erzsi hatalmasat esett, és olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen is a segítségére siettek, amikor meglátták, hogy a 88 éves művész véresen fekszik a földön.

„Jöttem ki a kórházból a lányommal, de őt lehagytam, mert mindig a saját tempóm után megyek, és ezt nem bírom abbahagyni. De egy rossz lépés miatt úgy elvágódtam, hogy arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok” – kezdte.

Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem. Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet

 – mesélte a ijesztő történetet.

 

Pásztor Erzsi úgy érzi, azért úszta meg a balesetet, mert édesanyja vigyázott rá

Bár így is súlyos sérüléseket szenvedett, az elismert színésznőnek sokkal komolyabb baja is lehetett volna. Ez pedig szerinte nem a szerencsének, hanem az őrangyalának köszönhető.

Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet. Az én koromban ekkorát esni nagyon veszélyes, hallottam, ahogy koppant a fejem a földön, és iszonyú fájdalmat éreztem

 – mondta a színésznő.

„Ráadásul mindez az út kellős közepén történt, a forgalomban, de az a két férfi nemcsak segített, de a forgalmat is megállította. Nekik is nagyon hálás vagyok, innen is” – tette még hozzá.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

