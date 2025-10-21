Ez a tárlat nyert az Év Kiállítása 2025-ös versenyében, a mai naptól új helyszínen is megnézhetjük

A Néprajzi Múzeum Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállítása 2024. október 15. és 2025. augusztus 24. között volt látható Budapesten. A kiállítás – amelyet közel 50 ezer látogató keresett fel – széles szakmai összefogással, látványosan és dinamikusan mutatta be a székely népi kultúrát és a határon túli magyar közösségek örökségét. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület bírálóbizottsága a következő laudációval ismerte el a tárlatot: „Az Év Kiállítása 2025 nyertesének, a budapesti Néprajzi Múzeumnak a Székelyek – Örökség-mintázatok című, a határon túli magyar kulturális értékeket széles szakmai összefogással megjelenítő, a székely népi kultúrát intenzíven, látványosan és dinamikusan bemutató időszaki kiállításáért.” A rangos díjat a Belső források – kreativitás – társadalmi hasznosság című szakmai konferencián, 2025. október 21-én adták át az MNM KK Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A díjat Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, valamint Veres Gábor, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese vette át. Fotó: Incze László

Az Év Kiállítása 2025 Székelyföldre költözött

Ugyanezen a napon, október 21-én, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban nyílt meg a Székelyek – Örökölt vonások című kiállítás, amely a budapesti tárlat szellemi örökségét viszi tovább, a székelyföldi múzeumok összefogásával. A kiállítás több száz, Székelyföld különböző településein őrzött tárgyat vonultat fel, és hét nagy témakörben, 77 történeten, tíz dokumentumfilmen és több száz fotón keresztül mutatja be a térség múltját és jelenét. A látványos tárlat tíz intézmény – köztük a Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum, a Haáz Rezső Múzeum és a Tarisznyás Márton Múzeum – együttműködésében jött létre.

A két kiállítás szoros szakmai kapcsolatban áll egymással: a budapesti tárlat inspirációt, koncepcionális keretet és nemzetközi figyelmet hozott, a sepsiszentgyörgyi pedig helyi gyűjteményekből és székelyföldi nézőpontból mutatja meg a kulturális örökség élő folytatását.

Különleges szimbolikája van annak, hogy a Néprajzi Múzeum díjátadója és a Székely Nemzeti Múzeum megnyitója ugyanazon a napon zajlik. Ez is azt üzeni, hogy a kulturális örökség közös, határokon átívelő érték

– mondta dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója.