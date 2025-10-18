Budapest Ballet Grand PrixNemzeti TáncszínházMagyar Táncművészeti Egyetem

A balett fiatal csillagainak fővárosa lesz Budapest

Nem csupán verseny, hanem valódi pályakezdési lehetőség a III. Budapest Ballet Grand Prix (BBGP), amelyet a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) szervezésében november 17. és 21. között rendeznek meg a fővárosban. Az esemény sajtótájékoztatóján a verseny célkitűzései, a résztvevők nemzetközi lehetőségei és a rendezvény szakmai háttere is ismertté vált. A Budapest Ballet Grand Prix az elmúlt években Közép-Európa egyik legelismertebb fiatal tehetségeket felkaroló balettversenyévé nőtte ki magát.

Bényei Adrienn
2025. 10. 18. 17:20
Budapest Ballet Grand Prix
November 17. és 21. között rendezik meg Budapesten a megméretést. Fotó: Csillag Pál
A Budapest Ballet Grand Prix eseményeinek a MTE mellett a Nemzeti Táncszínház és a Müpa ad otthont, ahol a fiatal táncosok nemcsak hazai, hanem nemzetközi színtéren is bemutatkozhatnak. A szervezők kiemelték: a verseny nem csupán a klasszikus balett művészeti értékeinek közvetítését szolgálja, hanem lehetőséget teremt a fiatal művészek karrierjének elindítására, ösztöndíjak és szakmai kapcsolatok formájában.

Budapest Ballet Grand Prix
A Budapest Ballet Grand Prix hatalmas lehetőség a fiatal táncművészeknek (Fotó: Csillag Pál)

 

Harmadik alkalommal rendezik meg a Budapest Ballet Grand Prix-t
 

A sajtótájékoztatón Fodorné Molnár Márta, az MTE rektora elmondta: a 14–24 éves korosztályba tartozó fiataloknak rendezett versenyre pénteken zárul a jelentkezés, eddig 22 országból több mint 140 regisztráció érkezett, a jelentkezők közül 80 versenyzőt választanak ki. A rektor hangsúlyozta: „A  BBGP valódi lehetőséget kínál a fiatal táncművészeknek, hogy nemzetközi karrierjük első lépéseit megtegyék.”

A rendezvényen nem tudott jelen lenni a főtámogató Mol – Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke, Miklósa Erika, de üzenetében kiemelte: 

Már harmadik éve figyelhetem a Budapest Ballet Grand Prix mágikus felívelését. Rövid idő alatt nemzetközi rangot vívott ki magának, és ma már a világ számos pontjáról vonzza a fiatal tehetségeket.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a magyar balett világhírűségét emelte ki, hozzátéve, hogy a verseny jelentős szerepet játszik az országimázs erősítésében, hiszen a résztvevők hazaviszik Magyarország jó hírét.

Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a megújuló egyetem fenntartói alapítványának kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a BBGP a fiatal és már aktív táncművészek számára „valódi szintlépési lehetőség”, ahol a világ nagy társulatainak vezetői és művészei figyelhetnek fel rájuk.

A versenyigazgató, Nagy Tamás bemutatta a nemzetközi zsűrit, amelynek elnöke idén Aradi Mária balettmesternő lesz, a világ számos pontján elismert magyar balettművész. A zsűriről további fontos részleteket itt talál. 

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezetője pedig a díjak részleteit ismertette: a legjobbak egyedi Herendi porcelán díjjal és ösztöndíjakkal gazdagodnak.

 

A legjobbak egyedi Herendi porcelán díjat vehetnek át. Fotó: Csillag Pál


A rendezvény technikai és szervezési keretei is kiemelt figyelmet kaptak. A verseny három korosztályt céloz: 14–24 éves fiatalok számára, a középdöntőket és a döntőt a Nemzeti Táncszínházban tartják, míg a gálát a Müpa színpadán rendezi meg az MTE. A díjak között nem csupán pénzjutalom szerepel, hanem szakmai támogatás és tárgydíjak is, a részletes szabályzat pedig a korosztályi besorolást és kategóriákat rögzíti. A jelentkezések tekintetében szeptember végéig 110 regisztráció érkezett, amely rekordnak számít az MTE szerint.

A BBGP célkitűzései többrétűek: nemzetközi szakmai fórumként szolgál, erősíti Magyarország kulturális imázsát, valós pályakezdési és továbbfejlődési lehetőséget kínál a fiatal táncművészeknek, valamint erősíti a hazai intézmények, így az MTE nemzetközi kapcsolatait és vonzerejét.

A III. Budapest Ballet Grand Prix nem csupán verseny, hanem közösségi és karrierépítő esemény is, amely a fiatal tehetségek nemzetközi színtéren való kibontakozását szolgálja. A nemzetközi részvétel, a magas színvonalú zsűri és partneri háttér, a kiváló helyszínek együtt mutatják: Budapest a balett világának egyik meghatározó pontjává válik, ahol a magyar balett- és táncművészeti hagyományok mellett új nemzetközi lehetőségek nyílnak a fiatal művészek előtt. 

 

