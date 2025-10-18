A balett fiatal csillagainak fővárosa lesz Budapest

A Budapest Ballet Grand Prix eseményeinek a MTE mellett a Nemzeti Táncszínház és a Müpa ad otthont, ahol a fiatal táncosok nemcsak hazai, hanem nemzetközi színtéren is bemutatkozhatnak. A szervezők kiemelték: a verseny nem csupán a klasszikus balett művészeti értékeinek közvetítését szolgálja, hanem lehetőséget teremt a fiatal művészek karrierjének elindítására, ösztöndíjak és szakmai kapcsolatok formájában.

A Budapest Ballet Grand Prix hatalmas lehetőség a fiatal táncművészeknek (Fotó: Csillag Pál)

Harmadik alkalommal rendezik meg a Budapest Ballet Grand Prix-t



A sajtótájékoztatón Fodorné Molnár Márta, az MTE rektora elmondta: a 14–24 éves korosztályba tartozó fiataloknak rendezett versenyre pénteken zárul a jelentkezés, eddig 22 országból több mint 140 regisztráció érkezett, a jelentkezők közül 80 versenyzőt választanak ki. A rektor hangsúlyozta: „A BBGP valódi lehetőséget kínál a fiatal táncművészeknek, hogy nemzetközi karrierjük első lépéseit megtegyék.”

A rendezvényen nem tudott jelen lenni a főtámogató Mol – Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke, Miklósa Erika, de üzenetében kiemelte:

Már harmadik éve figyelhetem a Budapest Ballet Grand Prix mágikus felívelését. Rövid idő alatt nemzetközi rangot vívott ki magának, és ma már a világ számos pontjáról vonzza a fiatal tehetségeket.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a magyar balett világhírűségét emelte ki, hozzátéve, hogy a verseny jelentős szerepet játszik az országimázs erősítésében, hiszen a résztvevők hazaviszik Magyarország jó hírét.

Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a megújuló egyetem fenntartói alapítványának kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a BBGP a fiatal és már aktív táncművészek számára „valódi szintlépési lehetőség”, ahol a világ nagy társulatainak vezetői és művészei figyelhetnek fel rájuk.

A versenyigazgató, Nagy Tamás bemutatta a nemzetközi zsűrit, amelynek elnöke idén Aradi Mária balettmesternő lesz, a világ számos pontján elismert magyar balettművész. A zsűriről további fontos részleteket itt talál.

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezetője pedig a díjak részleteit ismertette: a legjobbak egyedi Herendi porcelán díjjal és ösztöndíjakkal gazdagodnak.