A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Operajegyet szerez, ha kell, tankvezetést szervez, na ki ő?

Leginkább ötcsillagos szállodákban találkozhatunk vele, információs forrás, problémamegoldó, szervező. Ő az, aki a vendégek legkülönfélébb kéréseit teljesíti – legyen szó étteremfoglalásról, koncertjegyről, reptéri transzferről vagy akár egy orvos sürgős eléréséről. De ennél olykor extrémebb kérésekkel is meg kell birkóznia. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlatán most közelebbről is megismerheti a concierge-ek világát, valamint az aranykulcsosok, azaz a concierge szakma elitjének történetét. A Magyar Aranykulcs – Szállodai portások a vendégekért című kiállításról Bártfai Endrét, a Magyar Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének elnökét, a tárlat ötletgazdáját és egyik szakmai tanácsadóját kérdeztük, aki egy-egy érdekességet is megosztott velünk.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 6:12
Ha máshonnan nem is, filmen biztosan szembe jött már velünk concierge-figura, gondoljunk csak Monsieur Gustave-ra (Ralph Fiennes) Wes Anderson Grand Budapest Hoteljéből vagy mondjuk a Tim Curry által zseniálisan alakított, mindig derűs concierge-ére a Reszkessetek, betörők! 2-ből. Ők azok a segítőkész szállodai dolgozók, akik nem ismernek lehetetlent, ha a vendégről van szó.

Operajegyet szerez, ha kell, tankvezetést szervez, na ki ő? A concierge
Bártfai Ende, a concierge szakmát bemutató kiállítás ötletgazdája (jobbra). Fotó: Déry Ágoston

E különleges szakmát hozza közelebb a látogatóhoz a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlata, mely egyúttal a Magyar Aranykulcs szervezetének történetét is bemutatja 1983-tól napjainkig.

Ki az a concierge és miért elengedhetetlen a szerepe?

– A concierge ma az osztott pulttal működő szállodákban – jellemzően a luxusszállodákban – található meg, feladata a vendégszolgálat, a vendégek igényeinek, kéréseinek, megbízásainak teljesítése, megoldása, divatos kifejezéssel élve: a vendégélmény fokozása – magyarázza Bártfai Endre.

A huszadik század első felében szállóportás, majd később szállodai portás, recepciós elnevezéssel is említik. Szerepe a vendégek szállodai tartózkodása során nélkülözhetetlen a magas kategóriájú szállodákban, a vendégek részéről ezekben elvárás a concierge szolgáltatás megléte – teszi hozzá. 

Érdekes, hogy nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb vendégek is számítanak segítségükre éttermi asztalfoglalásnál, belépőjegyek megszerzésénél, különböző megbízások – például Tokaji aszúeszencia beszerzése – teljesítésénél

– mutat rá a kiállítás ötletgazdája.

Fotó: Déry Ágoston

Nincs lehetetlen

Ahogy szoktuk mondani a pultban: a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit várni kell!

– mondja Bártfai Endre, amikor arról kérdezzük, milyen „mission impossible” kérésekkel találkozik egy concierge.

– A vendég kétségbeesetten lép a pulthoz, hogy próbált az aznapi opera-előadásra jegyet szerezni, de nem sikerült, tudnak-e ebben segíteni. A válasz mindig így kezdődik: igen, mindent megteszünk ennek érdekében, amint van hír, azonnal értesítjük a vendéget. Hol érhetjük el önt? Ezt követően beindul a gépezet, minden forrást megkérdezünk, hogy lehetséges-e a kért jegyek beszerzése, a kapcsolati tőke az esetek 99%-ában működik – mondja a szakember, hozzátéve:

Volt már olyan kérés is az egyik budapesti luxusszállodában, hogy a vendég tankot szeretne vezetni, sőt át akar menni autókon is. Nem sokkal később beült a szálloda transzfergépkocsijába, az elvitte a helyszínre, és teljesült a vágya. De ismert emberekkel való találkozásokat is intéztek már a kollégák.

Fotó: Déry Ágoston

Emléktárgyak, fotók és néhány „csoda” is látható a kiállításon

A kiállítást két részre tagolták, tudjuk meg Bártfai Endrétől: az egyik a magyar szállodásipar történetét bemutató, „felvezető” anyag, a másik a magyar és a nemzetközi Aranykulcs szervezet történetét ismertető rész. A bemutatott tárgyakat – így például a nemzetközi szervezet hivatalos zászlaját, mely Magyarországon készült Ungár Tamás elnöksége idején – külföldről, a fotókat, emléktárgyakat, jelvényeket saját gyűjteményeikből és a múzeum gyűjteményéből szedték össze, válogatták ki.

A látogatók először a szállodásipari részből belépve a kiállítótérbe egy 80-as évekbeli szálloda concierge pultját látják meg, majd a concierge munkát, a nemzetközi Aranykulcs kialakulását, nemzetközivé válását, a szervezet megalakulása óta tartott kongresszusait, néhány „csodát” (melyek az adott szálloda concierge-ének közreműködésével jöhettek létre) mutatják be. Ezt követően a Magyar Aranykulcs alapításával, a nemzetközi tagság elnyerésével, azt követően az International Concierge Institute magyarországi iskolájának történetével, majd a szakma kihívásaival ismerkedhetnek meg a látogatók.

Szubjektív tárlatvezetések

A múzeum honlapján megtalálható időpontokban aranykulcsos kollégák és a múzeum kurátorai tárlatvezetéseket is tartanak. 

– Az elsőt Ungár Tamás tartotta nagy sikerrel még szeptemberben, és lesz még egy ebben az évben december 20-án 15 órától Hegedüs Krisztián kurátor vezetésével. Tartunk egy Aranykulcs családi napot is sok programmal november 8-án 10 órától este 6 óráig. 

Ezek a tárlatvezetések valóban szubjektívek, hiszen a tablók szövegének felolvasása helyett történetekkel, érdekességekkel, „titkokkal” ismerkedhetnek meg az érdeklődők a másfél órás program során, 

és természetesen kérdéseket is feltehetnek a tárlatvezetést végzőnek. Egyedi megkeresésekre is biztosítunk majd ilyen tárlatvezetést, például én fogom vezetni a programot a november 13-i Közép-európai Club Pannonia és a november 18-i Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége rendezvényeken is – mondja Bártfai Endre.

A kiállítás 2026. március 15-ig látogatható.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

