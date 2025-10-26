Operajegyet szerez, ha kell, tankvezetést szervez, na ki ő?

Ha máshonnan nem is, filmen biztosan szembe jött már velünk concierge-figura, gondoljunk csak Monsieur Gustave-ra (Ralph Fiennes) Wes Anderson Grand Budapest Hoteljéből vagy mondjuk a Tim Curry által zseniálisan alakított, mindig derűs concierge-ére a Reszkessetek, betörők! 2-ből. Ők azok a segítőkész szállodai dolgozók, akik nem ismernek lehetetlent, ha a vendégről van szó.

Bártfai Ende, a concierge szakmát bemutató kiállítás ötletgazdája (jobbra). Fotó: Déry Ágoston

E különleges szakmát hozza közelebb a látogatóhoz a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlata, mely egyúttal a Magyar Aranykulcs szervezetének történetét is bemutatja 1983-tól napjainkig.

Ki az a concierge és miért elengedhetetlen a szerepe?

– A concierge ma az osztott pulttal működő szállodákban – jellemzően a luxusszállodákban – található meg, feladata a vendégszolgálat, a vendégek igényeinek, kéréseinek, megbízásainak teljesítése, megoldása, divatos kifejezéssel élve: a vendégélmény fokozása – magyarázza Bártfai Endre.

A huszadik század első felében szállóportás, majd később szállodai portás, recepciós elnevezéssel is említik. Szerepe a vendégek szállodai tartózkodása során nélkülözhetetlen a magas kategóriájú szállodákban, a vendégek részéről ezekben elvárás a concierge szolgáltatás megléte – teszi hozzá.

Érdekes, hogy nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb vendégek is számítanak segítségükre éttermi asztalfoglalásnál, belépőjegyek megszerzésénél, különböző megbízások – például Tokaji aszúeszencia beszerzése – teljesítésénél

– mutat rá a kiállítás ötletgazdája.

Fotó: Déry Ágoston

Nincs lehetetlen

Ahogy szoktuk mondani a pultban: a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit várni kell!

– mondja Bártfai Endre, amikor arról kérdezzük, milyen „mission impossible” kérésekkel találkozik egy concierge.

– A vendég kétségbeesetten lép a pulthoz, hogy próbált az aznapi opera-előadásra jegyet szerezni, de nem sikerült, tudnak-e ebben segíteni. A válasz mindig így kezdődik: igen, mindent megteszünk ennek érdekében, amint van hír, azonnal értesítjük a vendéget. Hol érhetjük el önt? Ezt követően beindul a gépezet, minden forrást megkérdezünk, hogy lehetséges-e a kért jegyek beszerzése, a kapcsolati tőke az esetek 99%-ában működik – mondja a szakember, hozzátéve: