Zene, fényképezés és történelem – új kiállítás a Múzeumkertben

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Duett: zene és fényképezés című kiállítás keddi megnyitóján elmondta, hogy az MNM és a Magyar Zene Háza közösen rendezi meg a kiállítást, amelynek másik része kedd délutántól lesz látható a városligeti intézményben.

Duett: zene és fényképezés című tablókiállítás (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A főigazgató ismertetése szerint a két helyszínen megrendezett tárlatok fényképeit a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményeiből válogatták. A Duett című kiállításban két művészeti ág, a zene és a fényképezés találkozik egymással.

A főigazgató ismertetése szerint a két kifejezési forma egymással párbeszédet folytatva, formabontó módon mutatja be, ahogy a zenei élmények a fényképezés eszközei révén láthatóvá válnak.

A megszólaló zene betölti a teret: családi nappalit, hangversenytermet, rádióstúdiót, tánctermet, vendéglőt vagy akár egy városi teret, a képeken a zene, a zenélés és a hallgatás is képi formában jelenik meg

– mutatott rá a főigazgató.

Mindkét kiállítás azonos koncepció alapján jött létre: kilenc tértípus mentén mutat be archív felvételeket két hónapon keresztül – tette hozzá Zsigmond Gábor.

Bősze Ádám zenetörténész elmondta: a kiállítás archív felvételein zenei pillanatok, csend, harctér, polgári otthon és koncertek elevenednek meg. Megjegyezte, a pillanatfelvételek felidézik azt, hogy mi szólhatott ott és akkor. A néma képek a fantázia segítségével zenei élménnyé válnak

– magyarázta a zenetörténész.