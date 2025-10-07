Magyar Nemzeti MúzeumtárlatMagyar Zene Háza

Zene, fényképezés és történelem – új kiállítás a Múzeumkertben

Két műfaj találkozását mutatja be a Duett: zene és fényképezés című tablókiállítás, amely kedden nyílt meg Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

Forrás: MTI2025. 10. 07. 18:23
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Duett: zene és fényképezés című kiállítás keddi megnyitóján elmondta, hogy az MNM és a Magyar Zene Háza közösen rendezi meg a kiállítást, amelynek másik része kedd délutántól lesz látható a városligeti intézményben.

Duett: zene és fényképezés című tablókiállítás (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A főigazgató ismertetése szerint a két helyszínen megrendezett tárlatok fényképeit a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményeiből válogatták. A Duett című kiállításban két művészeti ág, a zene és a fényképezés találkozik egymással.

A főigazgató ismertetése szerint a két kifejezési forma egymással párbeszédet folytatva, formabontó módon mutatja be, ahogy a zenei élmények a fényképezés eszközei révén láthatóvá válnak.

A megszólaló zene betölti a teret: családi nappalit, hangversenytermet, rádióstúdiót, tánctermet, vendéglőt vagy akár egy városi teret, a képeken a zene, a zenélés és a hallgatás is képi formában jelenik meg

– mutatott rá a főigazgató.

Mindkét kiállítás azonos koncepció alapján jött létre: kilenc tértípus mentén mutat be archív felvételeket két hónapon keresztül – tette hozzá Zsigmond Gábor.

Bősze Ádám zenetörténész elmondta: a kiállítás archív felvételein zenei pillanatok, csend, harctér, polgári otthon és koncertek elevenednek meg. Megjegyezte, a pillanatfelvételek felidézik azt, hogy mi szólhatott ott és akkor. A néma képek a fantázia segítségével zenei élménnyé válnak

– magyarázta a zenetörténész.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna kurátor ismertetése szerint a kiállításon szereplő képek nem zenei hatást kívánnak kelteni a nézőben, nem a zenéből merítenek inspirációt, hanem a zenével töltött tereket nyitják meg előttünk, mindkét tárlatot különféle tértípusok mentén rendezték el. Mint mondta, olyan tereket kerestek, amelyek hangulatait és jelentéseit nagyban befolyásolta, hogy milyen zene szólt bennük és az, hogyan hatott az az ott lévőkre. 

Ezek a képek lehetőséget adnak arra, hogy kérdéseket tegyünk fel

– magyarázta a kurátor.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna ismertetése szerint az egyik képen a tizenhat éves Dohnányi Ernő látható édesapjával és más zenészek társaságában, egy másikon Cselényi József operaénekes otthonában a családjával, de Szabados György zongoraművész keze is felfedezhető az egyik archív felvételen zongorázás közben.

Csellót készítő első világháborús katonák is megjelennek az egyik képen, de a kiállítás felvételei között feltűnik a Zeneakadémia tere is, amelyben 

Clemens Krauss vezénylését képzelhetjük el, amint a Bécsi Operaház százfős énekkarát dirigálja a pesti közönség előtt

– mondta a kurátor.

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója szerint a képeket nézve megszólalhat bennünk a zene: olyan emlékek jönnek elő a gyerekkorból, a mindennapokból, amitől azt érezheti a néző, hogy a zene jelen van – hangsúlyozta.


