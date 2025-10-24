Elhunyt Isabelle Tate színésznő

Isabelle Tate egy ritka betegségben, a Charcot–Marie–Tooth-kórban szenvedett. Ez egy genetikai eredetű idegrendszeri rendellenesség, amely az izmokat irányító idegeket érinti – írja a Variety.

A halálhírt a nashville-i McCray Agency ügynökség képviselője a közösségi médiában jelentette: