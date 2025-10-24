Elhunyt Isabelle Tate színésznő

Isabelle Tate egy ritka betegségben, a Charcot–Marie–Tooth-kórban szenvedett. Ez egy genetikai eredetű idegrendszeri rendellenesség, amely az izmokat irányító idegeket érinti – írja a Variety.
A halálhírt a nashville-i McCray Agency ügynökség képviselője a közösségi médiában jelentette:
Mélységes szomorúsággal és szívünk minden fájdalmával tudatjuk, hogy Isabelle Tate október 19-én elhunyt. Izzyt tizenéves kora óta ismertem, és nemrég tért vissza a színészkedéshez. Az első sorozat, amelyre meghallgatásra jelentkezett, a 9-1-1 Nashville volt. Csodálatos időt töltött itt.