Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

elhunytszínésznőabc

Elhunyt Isabelle Tate színésznő

Az ABC sikersorozata, a 9-1-1: Nashville sztárja csak 23 éves volt. Halálát a nashville-i McCray Agency ügynökség képviselője jelentette be az Instagramon.

Magyar Nemzet
Forrás: Variety2025. 10. 24. 8:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Isabelle Tate egy ritka betegségben, a Charcot–Marie–Tooth-kórban szenvedett. Ez egy genetikai eredetű idegrendszeri rendellenesség, amely az izmokat irányító idegeket érinti – írja a Variety.

A halálhírt a nashville-i McCray Agency ügynökség képviselője a közösségi médiában jelentette:

Mélységes szomorúsággal és szívünk minden fájdalmával tudatjuk, hogy Isabelle Tate október 19-én elhunyt. Izzyt tizenéves kora óta ismertem, és nemrég tért vissza a színészkedéshez. Az első sorozat, amelyre meghallgatásra jelentkezett, a 9-1-1 Nashville volt. Csodálatos időt töltött itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.