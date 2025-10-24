Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Kalapács JózsefOktóber 23rock

Így még soha nem hallotta: rockhimnusszá alakította át Kalapács József a Szabadság, szerelem című dalt

Egy különleges zenei együttműködésben, Kalapács József és a lánya, Kalapács-Ódor Cintia előadásában jelent meg Bródy János és Bornai Tibor Szabadság, szerelem című szerzeménye, amely Petőfi Sándor klasszikus sorait dolgozza fel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 12:00
A Szabadság, szerelem című dalt eredetileg Koncz Zsuzsa és Sass Sylvia vitte színpadra, most pedig rockos átiratban, Kalapács József és Kalapács-Ódor Cintia előadásában szólal meg, amelyben a klasszikus hangzás és a modern hangszerelés izgalmasan találkozik.

Kalapács József
Kalapács József és a lánya, Kalapács-Ódor Cintia előadásában hallhatjuk a Szabadság, szerelem című dalt

A duót kísérő zenészek:

  • Bánfalvi Sándor – dob (Ákos),
  • Pazdera György – basszusgitár (Omen, Totális Metal, ex-Pokolgép),
  • Venyercsán Zsolt – zongora, vonós hangszerelés (ex-Hollywood Rose),
  • Nagy Dávid – gitár (Nagy Dávid Band, Totális Metal, ex-Pokolgép), a produkció zenei rendezője.

Kalapács József elmondta, hogy a dal és maga a projekt ötlete Nagy Dávidtól származik, aki őt és a lányát Cintiát is közreműködésre, szereplésre kérte fel: – Dávid megkeresését örömmel elvállaltam, igaz, akkor még csak alapjaiban volt meg ez az átirat, így egy kicsit én is hozzá tudtam tenni az ötleteimmel. A szöveget jegyző Bródynak eleve nagyon szeretem a gondolkodásmódját sok mindenben, de nagyon nyitott vagyok a sokat gondolkodó és kritikus megközelítésű szövegekre egyébként is.

Nálam Bródy mindig is az élen járt ebben, különösen az Illés korszakban, de az István, a király kapcsán is összefutottunk, a későbbiekben pedig A kiátkozott című zenés történelmi játékkal kapcsolatban is találkoztunk. A Szabadság, szerelemben az tetszik, hogy a baljós-borongós gondolatok dacára is láthatóvá válik a remény.

Nagy Dávid a dalról elmondta, hogy gyerekkori emlék neki, és talán a Zenebutikban látta először a nyolcvanas évek közepén: – Időről időre felnőttként is elővettem, egyrészt a dallama, másrészt viszont az örök érvényű szövege miatt. De ilyenkor mindig viszketett a kezem, és elképzeltem, hogyan lehetne „belegitározni” magamat a dalba. Nyilván nem volt erre más esélyem, mint újra felvenni. 

Az eredeti elképzelésem demója tetszett meg Kalapács Józsinak, de rögtön meg is jegyezte, hogy ő milyen irányba vinné el a hangszerelést. Jól tette, ettől szintet lépett a dal.

Hozzátette, szerencséje volt, mert mindenki elvállalta a felkérését, sőt a hangszeresek egyéni megoldásai, karakteres játékuk tovább emelte a színvonalát, így a végeredmény jobb lett, mint amire eredetileg gondolt.

A dal:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

