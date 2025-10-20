PesTextdíjEndrey-Nagy Ágoston

Kihirdették a PesText irodalmi pályázatának szakmai díjazottját

Megszületett az eredmény a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál 2025-ös, „Sejtés” hívószóra kiírt irodalmi pályázatán. A zsűri döntése alapján a szakmai díjat Endrey-Nagy Ágoston Vitrinek című alkotása nyerte. A tizenegy döntős mű elsőként a SZIFONline irodalmi portálon olvasható. 2025. október 20. és november 5. között lehet szavazni, hogy ki nyerje a közönségdíjat. Mind a szakmai, mind a közönségdíj nyertese 300 ezer forint díjazásban részesül. Szerzőik továbbá fellépési lehetőséget kapnak a novemberi PesTexten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 16:23
Endrey-Nagy Ágoston Forrás: Szirák Sára
PesText
November 6. és 8. között ismét lesz PesText (Forrás: Facebook)

Endrey-Nagy Ágoston 2002-ben született Móron, az ELTE irodalom- és kultúratudomány MA hallgatója. Málik Roland-díjas költő, a KULTer.hu szépirodalmi rovatvezetője, a Fiatal Írók Szövetsége sorozatszerkesztője Bordás Mátéval közösen. Verseit, prózáit többek között az Alföld, az Élet és Irodalom, a Jelenkor, a Látó és a Tiszatáj közli. Első verseskötetén dolgozik.

A pályázat zsűrizése két körben zajlott. Alapos előválogatást követően a legjobb tizenegy pályamű került az elismert szakemberekből álló főzsűri elé. Fenyvesi Orsolya, Győrffy Ákos és Korpa Tamás döntöttek a szakmai díjról.

Mind a szakmai, mind a közönségdíj nyertese 300 ezer forint díjazásban részesül, a shortlistes szerzők pedig fellépési lehetőséget kapnak a PesTexten. A világirodalmi fókuszú PesText 2025. november 6. és 8. között kilencedik alkalommal valósul meg Budapesten a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) és a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

