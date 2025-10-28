Hatalmas rockünnepre készülhet Budapest: ősmetál szörnyek találkozója várható

Az Omen, az Akela és a Kalapács triumvirátusnak köszönhetően egy klasszikus heavy, power és thrash metal ünnep – vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy ősmetál szörnyek találkozója – van készülőben, amelyen a kemény zene rajongói az elmúlt évtizedekben született és idővel méltán közismert és kedvelt rockhimnuszokat elsőkézből, maguktól az alkotóktól hallhatják egy közös bulin, természetesen a legfrissebb szerzeményekről sem elfeledkezve. Mindehhez a szintén már bőven nem tinédzserkorú – jövőre 30 éves – Dying Wish heavy, melodeath műsora adja meg az alaphangulatot.

A rockünnep egyik fellépője az Omen

A 35 évvel ezelőtt alakult Omen stabil bástya a honi metálszcéna erős várában, mozgalmas pályafutásuk során mindig meg tudtak újulni, olyannyira, hogy mostanság sokadik aranykorukat élik, ennek ékes bizonyítéka az április elején megjelent, Kell az ima címet kapott új nagylemezük. Nincs semmi kétség, ezen a koncerten is – ahogy az minden Omen bulin lenni szokott – lesz metál!

Az Akela itt tartja meg a XXIX. Farkasnapot

A szintén 1990-ben indult Akela méltó partner az estén, a Katona Főnök vezette legendás thrash, heavy banda anno – többek között – együtt turnézott az Omennel. Mostani bulijukon, amely egyben a XXIX. Farkasnap, a kihagyhatatlan farkashimnuszok mellett talán egy régóta esedékes új album bejelentése is megtörténik.

Kalapács József és zenekara

A megalakulásának negyedszázados jubileumát ünneplő – idén február végén Ezerből egy címmel egy új nagylemezzel is jelentkező – Kalapács zenekar sem hiányozhat a rendezvényről, már csak a metáltestvériség jegyében sem. A csapat változatlan felállásban működik megalakulása óta – az idén visszatért Sárközi Lajost korábban helyettesítő Nagy Mátéval immár hatosfogatként egy méregerős best of műsorral készül a koncertre.

A Dying Wish

Az eseménydús éveket maga mögött tudó Dying Wish tavaly tavasszal jelentkezett új albummal, azóta viszont jelentős változáson ment keresztül a csapat. Új énekessel és basszusgitárossal vágtak neki 2025-nek, így állnak ezen az estén is színpadra – és nagy bulit ígérnek!

A rock ünnepnek a Barba Negra ad otthont.