Elhunyt Voith Ági

Ahogy Bóta Gábor írja a közösségi oldalán: „Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretnivaló, jó humorú nő és remek színész volt.”

