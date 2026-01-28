Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Voith ÁgiJászai Mari-díjas színművészelhunyt

Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő tette közzé közösségi oldalán a szomorú hírt, hogy Bodrog Gyula értesítette: elhunyt Voith Ági. A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja márciusban lett volna 82 éves.

2026. 01. 28. 10:56
A színművész 82 éves volt Fotó: Zih Zsolt Forrás: MTVA Fotóarchívum
Ahogy Bóta Gábor írja a közösségi oldalán: „Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretnivaló, jó humorú nő és remek színész volt.”

Cikkünk frissül.


 


 


 

