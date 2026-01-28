Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán sajtó szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése gyökeresen megváltoztathatná Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját. Egy ukrán véleménycikk nyíltan azt várja, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország szakítana a jelenlegi, kritikus hozzáállással, és jóval együttműködőbb irányt venne Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Az írás Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva kifejti: a Tisza Párt kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és a kijevi elvárásokhoz.
Menczer Tamás: Ha nyer a Tisza, mindent megkap Ukrajna Magyarországtól
Tudtuk, hogy ez lesz️! Orbán Anita megsúgta az ukránoknak: Ha nyer a Tisza, mindent megkapnak Magyarországtól. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A magyar érdekeket csak Orbán Viktor képes megvédeni – osztotta meg Menczer Tamás bejegyzését a Facebookon.
A cikk Ukrajna EU-tagságát nem egyszerű politikai gesztusként, hanem stratégiai befektetésként mutatja be, amely szerintük Európa biztonságát és stabilitását szolgálná.
Bár elismerik, hogy a teljes jogú tagság rövid távon nem reális, a szerző szerint részleges vagy gyorsított megoldásokkal – akár a jelenlegi szabályok megkerülésével is – felgyorsítható lenne Ukrajna integrációja.
A cikk egyértelműen bírálja a magyar kormányt, miközben az írás arra is utal, hogy Ukrajnában figyelemmel kísérik a magyar belpolitikai folyamatokat, és abban bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarország Ukrajna-politikájában is irányváltást eredményezhet.
Ennek kapcsán osztotta meg bejegyzését a közösségi médiában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
További Külföld híreink
A politikus azt írta:
Tudtuk, hogy ez lesz! Orbán Anita megsúgta az ukránoknak: ha nyer a Tisza, mindent megkapnak Magyarországtól. Pénzt, fegyvert, uniós tagságot.
Menczer Tamás utalt a bejegyzésében az ukrán sajtóban megjelent írásra is.
A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A magyar érdekeket csak Orbán Viktor képes megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás!
– zárta a bejegyzését.
További Külföld híreink
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket
Az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket
Az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!