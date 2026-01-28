Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Menczer TamásBrüsszelTisza PártVálasztásokukránpárti

Menczer Tamás: Ha nyer a Tisza, mindent megkap Ukrajna Magyarországtól

Tudtuk, hogy ez lesz️! Orbán Anita megsúgta az ukránoknak: Ha nyer a Tisza, mindent megkapnak Magyarországtól. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A magyar érdekeket csak Orbán Viktor képes megvédeni – osztotta meg Menczer Tamás bejegyzését a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 11:37
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán sajtó szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése gyökeresen megváltoztathatná Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját. Egy ukrán véleménycikk nyíltan azt várja, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország szakítana a jelenlegi, kritikus hozzáállással, és jóval együttműködőbb irányt venne Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Az írás Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva kifejti: a Tisza Párt kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és a kijevi elvárásokhoz.

Az ukrán média Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva azt állítja: egy esetleges választási győzelem esetén Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája érdemben megváltozhatna (Forrás: Magyar Nemzet)
Az ukrán média Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva azt állítja: egy esetleges választási győzelem esetén Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája érdemben megváltozhatna. Fotó: Magyar Nemzet

A cikk Ukrajna EU-tagságát nem egyszerű politikai gesztusként, hanem stratégiai befektetésként mutatja be, amely szerintük Európa biztonságát és stabilitását szolgálná. 

Bár elismerik, hogy a teljes jogú tagság rövid távon nem reális, a szerző szerint részleges vagy gyorsított megoldásokkal – akár a jelenlegi szabályok megkerülésével is – felgyorsítható lenne Ukrajna integrációja. 

A cikk egyértelműen bírálja a magyar kormányt, miközben az írás arra is utal, hogy Ukrajnában figyelemmel kísérik a magyar belpolitikai folyamatokat, és abban bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarország Ukrajna-politikájában is irányváltást eredményezhet.

Ennek kapcsán osztotta meg bejegyzését a közösségi médiában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A politikus azt írta:

Tudtuk, hogy ez lesz! Orbán Anita megsúgta az ukránoknak: ha nyer a Tisza, mindent megkapnak Magyarországtól. Pénzt, fegyvert, uniós tagságot.

Menczer Tamás utalt a bejegyzésében az ukrán sajtóban megjelent írásra is.

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A magyar érdekeket csak Orbán Viktor képes megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás!

– zárta a bejegyzését.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu