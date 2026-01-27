Menczer Tamás: Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot

„A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet ” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a bejegyzésében rámutatott: a Tisza Párt megint az ukránok mellé állt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot

– szögezte le Menczer Tamás, hozzátéve:

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

A kormánypárti politikus a posztja alatti hozzászólásban hangsúlyozta: „Ezért is a Fidesz a biztos választás.”

Mint arról beszámoltunk, Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba Magyar Péter pártjánál.

Borítókép: Orbán Anita (Forrás: Képernyőkép)