tisza pártukrajnamenczer tamásbrüsszelSzijjártó Péter

Menczer Tamás: Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot

A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet ” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a bejegyzésében rámutatott: a Tisza Párt megint az ukránok mellé állt.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot

– szögezte le Menczer Tamás, hozzátéve:

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

A kormánypárti politikus a posztja alatti hozzászólásban hangsúlyozta: „Ezért is a Fidesz a biztos választás.”

Mint arról beszámoltunk, Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba Magyar Péter pártjánál.

 

Borítókép: Orbán Anita (Forrás: Képernyőkép)

 

add-square Ukrán beavatkozás a magyar választásba

A budapesti ukrán nagykövet elmenekült a kérdések elől + videó

Ukrán beavatkozás a magyar választásba 12 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu