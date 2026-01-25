Menczer Tamás: Orbán Anita Bajnai Gordon és Alex Soros barátja

Magyar Péter új embere, Orbán Anita szerint Brüsszel nem háborúpárti – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezután sorolni kezdte ennek cáfolatát: „Von der Leyen: Európa harcban áll! Ursula és Weber 90 milliárdos hadikölcsönt adnak Ukrajnának”. Le akarják győzni Oroszországot, mert a 90 milliárdot csak így kaphatják vissza – tette hozzá.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

„Mindenki tudja, hogy a pénz után katonákat is küldeni fognak. Oroszország csak európai katonákkal győzhető le. Vagy úgy sem, hiszen a világ legerősebb atomhatalma” – mutatott rá Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus szerint az európai–orosz katonai konfliktus egyet jelentene a harmadik világháborúval.

Ennek az előszobájába vezényelte Von der Leyen és Weber Európát, és folyamatosan lökik az egész kontinenst a szakadék felé. Pusztán azért, hogy a saját politikai bukásuk időpontját későbbre tolják. Von der Leyen valójában nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot

– szögezte le Menczer.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett, Donald Trump érkezése előtt a béke szót Brüsszelben éveken keresztül senki nem ejtette ki a száján. Brüsszel Trump hivatalba lépése óta is csak akadályt jelent a békével kapcsolatban – jelezte.

Brüsszel ukrán- és háborúpárti. A Tisza meg brüsszeli parancsokat hajt végre. Ukrán pólóban. Beleillik a képbe Orbán Anita, Bajnai Gordon és Alex Soros barátja

– mutatott rá Menczer Tamás.

A fideszes politikus hangsúlyozta,

ha Orbán Anita lesz Magyarország következő külügyminisztere, akkor a szuverén magyar útnak és a békének „kampó”.

Ahogy a rezsicsökkentésnek is, hiszen Orbán Anita Kapitány Istvánhoz hasonlóan leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és olajról – tette hozzá.

„Brüsszeli vagy magyar út? Erről kell döntenünk április 12-én” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, majd leszögezte, hogy csak a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: képernyőkép)