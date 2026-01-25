A fiatalok is sokat veszítenének, ha a Tisza kormányozna

Közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás a fiatalokat szólította meg. Közölte, aki nem szeretné, hogy Németországhoz hasonlóan Magyarországon is besorozzák, és nem akar az ukrán fronton kikötni, mert félti a saját és családja életét, az ne a Tisza Pártra, hanem a Fideszre szavazzon. „Németországban soroznak, fiatal barátom! Ha ezt akarod, szavazz a Tiszára. Ha nem, támogasd Orbán Viktort és a Fideszt!” – írta kísérőszövegnek is a videójához is.

Magyarországon ma egész Európában páratlan módon, a 25 év alattiaknak nem kell adót fizetni. A kommunikációs igazgató hangsúlyozza, a Tisza Párt ezt megszüntetné, ezért ha valaki gazdaságilag szeretne előrelépni, és az iskola után munkát vállalni, akkor támogassa Orbán Viktort és a Fideszt.

A harmadik indok, amiért a fiatalokat a Fidesz támogatására buzdítja Menczer Tamás, az a családtámogatások rendszere:

Nézd meg, hogy milyen családtámogatást kapnak a szüleid, nézd meg, milyen támogatást kapnak a nagyszüleid, és ha mindez fontos számodra, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt.

Végül hozzátette: