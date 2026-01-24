menczer tamásukrajnaháborúorbán viktor

Menczer Tamás: Rendkívül nagy a tét + videó

Ezért vannak olyan sokan minden háborúellenes gyűlésen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 19:08
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Rendkívül nagy a tét. Ez derült ki a héten Brüsszelben is. A békénk is veszélyben van, mert be akarják hozni már jövőre Ukrajnát az EU-ba, 2027-ben. és ha ez sikerül, akkor jövőre egész Európa háborúban áll – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a kaposvári háborúellenes gyűlésen adott interjút, abból tett közzé egy részletet. Felhívta a figyelmet, a háborúba való belépéstől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot.

Hozzátette, a békénk mellett a pénzünket is el akarják venni.

Zelenszkij már 1500 milliárd dollárt akar tíz évre, az nagyon sok. A magyarok pénzét is elvenné. Tehát a békénket, a biztonságunkat és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál maradjon, ezt csak Orbán Viktor tudja elérni és a veszélyektől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot, ezért vagyunk nagyon sokan minden háborúellenes gyűlésen 

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen bemutatta a fentiek miatt indított nemzeti petíció három kérdését. A gyűlésen elmondott beszédében arra kért mindenkit, hogy írják alá a petíciót, mindenki mondjon nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a rezsiárak emelésére.


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Ismét a patrióta oldal nyerte a napot

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu