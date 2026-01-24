Menczer Tamás: Rendkívül nagy a tét + videó

– Rendkívül nagy a tét. Ez derült ki a héten Brüsszelben is. A békénk is veszélyben van, mert be akarják hozni már jövőre Ukrajnát az EU-ba, 2027-ben. és ha ez sikerül, akkor jövőre egész Európa háborúban áll – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a kaposvári háborúellenes gyűlésen adott interjút, abból tett közzé egy részletet. Felhívta a figyelmet, a háborúba való belépéstől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot.

Hozzátette, a békénk mellett a pénzünket is el akarják venni.

Zelenszkij már 1500 milliárd dollárt akar tíz évre, az nagyon sok. A magyarok pénzét is elvenné. Tehát a békénket, a biztonságunkat és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál maradjon, ezt csak Orbán Viktor tudja elérni és a veszélyektől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot, ezért vagyunk nagyon sokan minden háborúellenes gyűlésen

– fogalmazott Menczer Tamás.

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen bemutatta a fentiek miatt indított nemzeti petíció három kérdését. A gyűlésen elmondott beszédében arra kért mindenkit, hogy írják alá a petíciót, mindenki mondjon nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a rezsiárak emelésére.