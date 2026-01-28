Egymásnak feszült Elon Musk milliárdos és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon. Sikorski bejegyzésében Elon Muskot szólította meg, azt kérdezve, miért nem akadályozza meg, hogy az orosz fél a Starlink műholdas rendszert ukrán városok elleni támadásokhoz használja. A lengyel politikus arra is utalt, hogy a háborús bűncselekményekből származó profit árthat Musk üzleti érdekeinek és márkája megítélésének.
Ismét nem fér a bőrébe a lengyel külügyminiszter
Éles szóváltás bontakozott ki Elon Musk és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter között az X közösségi oldalon.
Elon Musk válaszában kifejtette, Sikorski nincs tisztában azzal, hogy a Starlink az ukrán hadsereg kommunikációjának alapját képezi. Elon Musk úgy fogalmazott:
Ez a csorgó nyálú idióta még csak azt sem fogja fel, hogy a Starlink az ukrán hadsereg kommunikációjának gerince.
További Külföld híreink
Radoslaw Sikorski háborúpárti lengyel külügyminisztertől nem szokatlanok az éles, konfrontatív megszólalások. Magyarországgal kapcsolatban is több alkalommal tett kritikus megjegyzéseket.
További Külföld híreink
Egy korábbi ügyben Radoslaw Sikorski az X-en olyan megjegyzést tett, amelyből az következett, hogy elfogadhatónak tartaná, ha a Barátság kőolajvezeték megrongálása miatt Magyarország energiaellátása veszélybe kerülne.
Sikorski azt mondta, reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.
Ismét egy másik alkalommal Sikorski Magyarországot azért támadta, mert szerinte hazánk blokkolja a közös európai védelmi erőfeszítéseket, így segítve Oroszországot.
Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket
Az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket
Az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!