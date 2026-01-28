Ismét nem fér a bőrébe a lengyel külügyminiszter

Egy korábbi ügyben Radoslaw Sikorski az X-en olyan megjegyzést tett, amelyből az következett, hogy elfogadhatónak tartaná, ha a Barátság kőolajvezeték megrongálása miatt Magyarország energiaellátása veszélybe kerülne.

Sikorski azt mondta, reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Ismét egy másik alkalommal Sikorski Magyarországot azért támadta, mert szerinte hazánk blokkolja a közös európai védelmi erőfeszítéseket, így segítve Oroszországot.

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)