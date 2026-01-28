Rendkívüli

Ismét nem fér a bőrébe a lengyel külügyminiszter

Éles szóváltás bontakozott ki Elon Musk és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter között az X közösségi oldalon.

2026. 01. 28. 11:42
Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)
Egymásnak feszült Elon Musk milliárdos és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon. Sikorski bejegyzésében Elon Muskot szólította meg, azt kérdezve, miért nem akadályozza meg, hogy az orosz fél a Starlink műholdas rendszert ukrán városok elleni támadásokhoz használja. A lengyel politikus arra is utalt, hogy a háborús bűncselekményekből származó profit árthat Musk üzleti érdekeinek és márkája megítélésének.

Elon Musk válaszában kifejtette, Sikorski nincs tisztában azzal, hogy a Starlink az ukrán hadsereg kommunikációjának alapját képezi. Elon Musk úgy fogalmazott:

Ez a csorgó nyálú idióta még csak azt sem fogja fel, hogy a Starlink az ukrán hadsereg kommunikációjának gerince.

Radoslaw Sikorski háborúpárti lengyel külügyminisztertől nem szokatlanok az éles, konfrontatív megszólalások. Magyarországgal kapcsolatban is több alkalommal tett kritikus megjegyzéseket.

Egy korábbi ügyben Radoslaw Sikorski az X-en olyan megjegyzést tett, amelyből az következett, hogy elfogadhatónak tartaná, ha a Barátság kőolajvezeték megrongálása miatt Magyarország energiaellátása veszélybe kerülne.

Sikorski azt mondta, reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Ismét egy másik alkalommal Sikorski Magyarországot azért támadta, mert szerinte hazánk blokkolja a közös európai védelmi erőfeszítéseket, így segítve Oroszországot.

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)

