Év elején lép, év végén kaszál: így hoz százezreket az egészségpénztár

Már csak azért is szerencsés az egészségpénztári keret korábbi feltöltése, mivel a téli hónapokban lényegesen többet költünk gyógyszerekre és vitaminokra, így az egészségpénztárba befizetett pénz hamar felhasználható, nem parkol hosszú ideig a számlán - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakportál.

A tudatos egészségpénztár használat jelentős pénzeket hozhat / Fotó: Shutterstock

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba történő befizetések éves összege 2019 óta folyamatosan emelkedik:

2024-ben már 104,8 milliárd forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, ami több mint 20 százalékos növekedés az előző esztendőhöz képest. A 2025-ös év újabb csúcsot hozhat, legalábbis erre utal, hogy tavaly az első hat hónapban 59,7 milliárd forint befizetés történt, ami 17 százalékkal múlja felül a megelőző év azonos időszakát.

Mivel pedig a második félév mindig erősebb az egészségpénzáraknál, Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint borítékolható, hogy a 2024-es csúcsot tavaly sikerült felülmúlni.

Nem érdemes év végéig halogatni az egészségpénztári befizetéseket

Jellemzően év végén, különösen decemberben megugrik a tagok aktivitása, sokan ekkor kapnak csak észbe, hogy a meglévő befizetéseik nem elegendőek az szja-visszatérítés maximális kihasználásához. Az éves befizetések 20 százaléka, maximum 150 ezer forint ugyanis visszaigényelhető a befizetett személyi jövedelemadóból, ami 750 ezer forint befizetéssel használható ki teljes egészében.

Aki azonban nem akar vagy tud decemberben nagyobb összeget befizetni, annak célszerű már év elején megterveznie a tagdíjbefizetéseit, ugyanis a 750 ezer forint egyenlő részletekre elosztva mindjárt csak havi 62 500 forint kiadást jelent – hívják fel a figyelmet.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ugyanakkor nem feltétlenül szükséges előre rögzített összegekkel kalkulálni, a pénztár által kiadott egészségpénztári kártya és a bankkártya összekötésével ugyanis kizárólag a valós költés “folyik át” az egészségpénztári számlán. Ilyenkor a tag az egészségpénztári kártyájával fizet, ha pedig a számlán nem áll rendelkezésre elegendő összeg, akkor a fennmaradó részt – plusz az adott pénztár által felszámolt működési költséget – automatikusan levonják a bankszámlájáról.