Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

egészségpénztáregészségpénztári hozzájáruláslakáshitelek

Év elején lép, év végén kaszál: így hoz százezreket az egészségpénztár

A legtöbben év végén fizetnek be jelentősebb összeget az egészségpénztári számlára, ezzel maximalizálva az igénybe vehető szja-visszatérítést. Aki nem akarja ezt idén is az utolsó pillanatra hagyni, annak érdemes lehet már az év elején elkezdi a keret feltöltését. A tudatos egészségpénztár használat többszázezret hozhat a lakáshiteleseknek is.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 12:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már csak azért is szerencsés az egészségpénztári keret korábbi feltöltése, mivel a téli hónapokban lényegesen többet költünk gyógyszerekre és vitaminokra, így az egészségpénztárba befizetett pénz hamar felhasználható, nem parkol hosszú ideig a számlán - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakportál.

egészségpénztár
A tudatos egészségpénztár használat jelentős pénzeket hozhat / Fotó: Shutterstock

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba történő befizetések éves összege 2019 óta folyamatosan emelkedik: 

2024-ben már 104,8 milliárd forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, ami több mint 20 százalékos növekedés az előző esztendőhöz képest. A 2025-ös év újabb csúcsot hozhat, legalábbis erre utal, hogy tavaly az első hat hónapban 59,7 milliárd forint befizetés történt, ami 17 százalékkal múlja felül a megelőző év azonos időszakát. 

Mivel pedig a második félév mindig erősebb az egészségpénzáraknál, Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint borítékolható, hogy a 2024-es csúcsot tavaly sikerült felülmúlni.

Nem érdemes év végéig halogatni az egészségpénztári befizetéseket

Jellemzően év végén, különösen decemberben megugrik a tagok aktivitása, sokan ekkor kapnak csak észbe, hogy a meglévő befizetéseik nem elegendőek az szja-visszatérítés maximális kihasználásához. Az éves befizetések 20 százaléka, maximum 150 ezer forint ugyanis visszaigényelhető a befizetett személyi jövedelemadóból, ami 750 ezer forint befizetéssel használható ki teljes egészében.

Aki azonban nem akar vagy tud decemberben nagyobb összeget befizetni, annak célszerű már év elején megterveznie a tagdíjbefizetéseit, ugyanis a 750 ezer forint egyenlő részletekre elosztva mindjárt csak havi 62 500 forint kiadást jelent – hívják fel a figyelmet.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ugyanakkor nem feltétlenül szükséges előre rögzített összegekkel kalkulálni, a pénztár által kiadott egészségpénztári kártya és a bankkártya összekötésével ugyanis kizárólag a valós költés “folyik át” az egészségpénztári számlán. Ilyenkor a tag az egészségpénztári kártyájával fizet, ha pedig a számlán nem áll rendelkezésre elegendő összeg, akkor a fennmaradó részt – plusz az adott pénztár által felszámolt működési költséget – automatikusan levonják a bankszámlájáról.

Fülöp Norbert Attila szerint az összekötés a társkártyáknál is megoldható, ami tovább növeli annak az esélyét, hogy év végére összegyűlik az adó-visszatérítés teljes kihasználásához szükséges összeg.

Ilyen akciókkal indul az év az egészségpénztáraknál

Maguk az egészségpénztárak is számos akcióval, kedvezménnyel ösztönzik már év elején is a számlanyitást, a befizetéseket és az egészségkártya használatát.

  • Az OTP Egészségpénztárnál például az új belépők számára az első egészségkártya ingyenes, ha a csatlakozás során a BIZTOSDONT kuponkódot használják. A pénztár emellett kártya-összekötési akciót is hirdetett 2026-ra: ha a tag az OTP Egészségkártyát összekapcsolja a bankkártyájával, és az éves összekötéses vásárlásai meghaladják a 100 ezerforintot, az e feletti rész 2 százalékát visszakapja a számlájára.
  • A Prémium Egészségpénztár 2026. március 31-ig tartó kampányában az új számlanyitók 5 ezer forint jóváírást kapnak a Prémium002 kód használatával, és részt vesznek egy 10 millió forintos nyereményjátékban is. Azok számára, akik a BiztosDöntés.hu kalkulátorán keresztül csatlakoznak, a pénztár 6 hónapig ingyenes Védőháló egészségbiztosítást nyújt, amely 23-féle kritikus betegség diagnosztikai vizsgálatát téríti. 
  • A Patika Egészségpénztárnál is elérhető az automatikusan feltölthető pénztári kártya. Ezen kívül az Affidea magánegészségügyi központoknál járó 10 százalékos kedvezmény a szakorvosi és diagnosztikai szolgáltatásra pedig tovább növelik a rendszer kényelmét.
  • Az Új Pillér Egészségpénztár kiemelt előnye, hogy 500 ezer forint befizetés felett nincs további működési költség. A pénztár automatikusan feltölthető kártyát és választható egészségbiztosítási csomagokat is kínál a tagoknak. 
  • A több mint 197 000 taggal rendelkező Gondoskodás Egészségpénztár széles szolgáltatói hálózattal és digitális megoldásokkal támogatja az ügyfeleket, amelyek köre a Gránit Bankkal megkötött stratégiai együttműködésnek köszönhetően tovább bővülhet. Az elektronikus ügyintézést választók számára ráadásul az első egészségkártyát és társkártyát egyaránt díjmentesen biztosítják.

A lakáshiteleseknek is érdemes tudatosabbnak lenniük

A tudatos egészségpénztár használat a lakáshiteleseknél különösen fontos: százezreket érhet idén számukra a minimálbér-emelés és az egészségpénztár kombinációja. A 2026-os év ugyanis jelentős változást hozott a munkavállalók és a lakáshitelesek életébe is: a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedett. Ez az emelés automatikusan magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban a havi limit 48 420 forintra nőtt. 

Éves szinten így fejenként 581 040 forintot lehet ilyen módon törleszteni, amely után a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően 116 208 forintot utal vissza az állam a pénztári számlára. 

Egy házaspár így évente már közel 233 ezer forintot kaphat vissza „ajándékba” – figyelmeztetnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.