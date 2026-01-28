A szolgálólány meséjespin-offHulu

Itt a dátum, mikor érkezik A szolgálólány meséjének spin-offja

A Margaret Atwood azonos című, díjnyertes regénye alapján készült sorozat ugyan a hatodik évaddal lezárult, ám a történet nem ért véget. A Hulu már dolgozik A szolgálólány meséjének folytatásán – a The Testaments új nézőpontból és új szereplőkön keresztül vizsgálja meg a gileádi diktatúra bukásának kezdetét – írja a US Weekly.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 7:37
Folytatódnak a gileádi történetek Forrás: Hulu
A  spin-off Margaret Atwood azonos című, 2019-ben megjelent regényén alapul, az új sorozat cselekménye pedig 15 évvel az eredeti történet eseményei után játszódik, és azt mutatja be, mi történt Gileáddal azután, hogy June eltűnt, valamint hogyan indult el a rendszer belső bomlása. A történet középpontjában három nő áll: Agnes, aki Gileádban nő fel; Daisy, aki Kanadában él; valamint Lydia néni, aki a felszín alatt titokban a Mayday ellenállást segíti – olvasható a cikkben.

A szolgálólány meséjének spin-offja új karakterekkel is bővül. Forrás: Disney

Ann Dowd visszatér Lydia szerepében, aki nemcsak narrátora, hanem kulcsfigurája is lesz az eseményeknek. A sorozat új karakterekkel is bővül, miközben igyekszik megőrizni azt a sötét, baljós hangulatot, aminek az eredeti széria is köszönheti a sikerét. June karaktere – akit Elizabeth Moss alakított – már nem kulcsfigura, viszont minden tettének és döntésének a következménye érezhető lesz. 

A hivatalos közlés szerint a sorozat április 8-án debütál majd.

 

