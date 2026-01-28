Itt a dátum, mikor érkezik A szolgálólány meséjének spin-offja

A spin-off Margaret Atwood azonos című, 2019-ben megjelent regényén alapul, az új sorozat cselekménye pedig 15 évvel az eredeti történet eseményei után játszódik, és azt mutatja be, mi történt Gileáddal azután, hogy June eltűnt, valamint hogyan indult el a rendszer belső bomlása. A történet középpontjában három nő áll: Agnes, aki Gileádban nő fel; Daisy, aki Kanadában él; valamint Lydia néni, aki a felszín alatt titokban a Mayday ellenállást segíti – olvasható a cikkben.

A szolgálólány meséjének spin-offja új karakterekkel is bővül. Forrás: Disney

Ann Dowd visszatér Lydia szerepében, aki nemcsak narrátora, hanem kulcsfigurája is lesz az eseményeknek. A sorozat új karakterekkel is bővül, miközben igyekszik megőrizni azt a sötét, baljós hangulatot, aminek az eredeti széria is köszönheti a sikerét. June karaktere – akit Elizabeth Moss alakított – már nem kulcsfigura, viszont minden tettének és döntésének a következménye érezhető lesz.