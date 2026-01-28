Rendkívüli

Mi történik, ha a mesterséges intelligencia már nemcsak válaszol, hanem vigasztal is?

Izgalmas kérdéseket feszeget a Várkert Bazár újrainduló sorozata, a Lélekmetszet első beszélgetése. A február 2-i nyitórendezvényen a mesterséges intelligencia előnyeit és veszélyeit járja körbe Vajda János ügyvéd, pszichológus, MI-rajongó és Vecsei H. Miklós színművész Lukács Zsolt műsorvezetésével.

A Barát, pszichológus vagy manipulátor? – Az AI szerepe az érzelmeink és gondolataink befolyásolásában című beszélgetésen sok izgalmas kérdés szóba kerül majd. Kiderül például, miért vonzza a mesterséges intelligencia (MI) pszichológiai mágnesként a felhasználókat, de arra is választ kaphatunk, a modern technológia hogyan segít minket. A beszélgetés vendégei ugyanakkor azt sem hallgatják majd el, hogy az MI miért erősíti fel a meglévő lelki problémákat.

A MI-nek több olyan tulajdonsága van, amely erős pszichológiai mágnesként vonzza a felhasználókat. Az egyik ilyen a folyamatos rendelkezésre állás, a non-stop jelenlét. A hús-vér kapcsolatainkban mindig vannak elérhetőségi korlátok: a barátunk alszik, a szülőnk dolgozik, a pszichológushoz pedig három hét múlva van időpont. Az MI ezzel szemben az azonnali kielégülés ígéretét kínálja

– meséli a Várkert Bazár interjújában Vajda János szakértő. De hogy miért fontos ezzel a kérdéssel és több más felvetéssel is már most foglalkoznia minden generációnak, az a Várkert Bazár és a Mindennapi Pszichológia közös eseményén fog kiderülni.

 

