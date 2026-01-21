A Gyimesekhez és Kínához kapcsolódó zenetörténeti szenzáció helyszíne lesz Budapest

Kontinenseken átívelő zenetörténeti eseménynek ad otthont a Zeneakadémia Nagyterme 2026. február 2-án, 19 órától. Háromszáz évvel Antonio Vivaldi híres Négy évszak hegedűversenyei és 150 éve Pjotr Csajkovszkij Az évszakok című zongorakötete után egyszerre két világraszóló zenei alkotás születik és indul európai körútra egy egységes műsorban. A világon először hangzik el egy koncerten Stefán Péter A magyar négy évszak (Az esztendő) című zongorakölteménye és Wen Ziyang A kínai négy évszak című, hegedűre és kamarazenekarra írt ciklusa.

A magyar négy évszak akotója, Stefán Péter. Forrás: The New Four Seasons

A bemutató jelentőségét tovább növeli, hogy a két kortárs zeneszerző egymástól függetlenül, mégis meglepően hasonló szemlélettel és tematikával alkotta meg saját nemzeti évszakciklusát.

A két mű egy közös, egységes koncepciójú műsorban indul európai turnéra.

A magyar szerző, Stefán Péter kárpátaljai származású zeneszerző kompozíciója a magyar zene keleti gyökereit idézi meg. A mű a Kárpát-medence népzenei hagyományából merít: Pozsonytól a Gyimesekig, a Sárköztől Máramarosig ívelő zenei világot tár a hallgatóság elé. A kínai komponista, Wen Ziyang műve a kínai holdnaptárra épül, tizenkét tételben mutatva be Kína négy évszakát. A darab a kínai népművészet gazdag hagyományát járja be Belső-Mongóliától Pekingen át Tibetig, különleges zenei nyelven teremtve kapcsolatot múlt és jelen között.

A természetből merítve leheltem életet ebbe a darabba, jelezve, hogy a magyar lélek nem hajlandó elszakadni eredendő kötelékeitől. Önmagunk múltjába tekintve az idő végtelen folyamát és a világ jövőképét is tisztábban láthatjuk. Az én esztendőm a berkek, az erdők, a tanok, a folyók és a mellettük élő ember történetét meséli el

– fogalmazott a művéről Stefán Péter.

Lu Siqing és a Kamarazenekar. Forrás: The New Four Seasons

Wen Ziyang szerint:

Mindannyiunk életében megjelenik a négy évszak. Kína négy évszaka mesél az országunkról, az időről és önmagunkról. A mű innovatív módon a kínai holdnaptárat használja keretként, tizenkét különálló tételt hozva létre, amelyek az ókoriak által a tizenkét hónapra használt költői megnevezéseken alapulnak – a négy évszak kínai értelmezéseként.

A magyar négy évszakot Kovács Gergely zongoraművész tolmácsolja majd. A kínai négy évszak előadója Lu Siqing hegedűművész és az Egyesült Kínai–Magyar Kamarazenekar (Major Beijing Orchestra & Bartók Béla Kamaraegyüttes).