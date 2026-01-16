gyászhírSzomszédokportréfilm

Meghalt a Szomszédok egyik legnépszerűbb szereplője, az egész ország emlékszik rá

Életének 91. évében meghalt Koltai János Jászai Mari-díjas színművész, festőművész, rendező és díszlettervező. A halálhírt közeli ismerőse, Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező tette közzé a közösségi oldalán. Koltai János álmában, csendesen hunyt el.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 17:40
Forrás: Fidelio.hu
„Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János életének 91. évében a »nem ismert tartományba« átköltözött. Szellemisége, hite, igényessége, ereje, humora és fénye mindörökké velünk marad” – írta búcsúbejegyzésében Nagybaczoni Nagy Kati.

Koltai János visszavonultan élte a nyugdíjas éveit. Forrás: Origo

Koltai Jánost a Szomszédokban zárta szívébe az ország

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1963-ban szerzett diplomát. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, ahol két évig játszott, majd 1965-től a Madách Színház tagja lett. Színészként elsősorban karakterszerepekben nyújtott emlékezetes alakításokat, de díszlettervezőként és rendezőként is aktív volt. Több színházi előadás látványvilágát tervezte meg, filmes munkái pedig a Budapest Filmstúdióhoz és a Balázs Béla Filmstúdióhoz kötődnek, ahol kisfilmeket készített.

A szélesebb közönség leginkább a Szomszédok című teleregényből ismerhette, amelyben a mindig tettre kész Gábor Gábort formálta meg. Alakítása a sorozat egyik visszatérő, jól felismerhető figurájává tette. Művészi munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el. 

Az elmúlt években visszavonultabban élt, egészségi állapota romlott, 2023-ban pedig feleségét is elveszítette. Nemrég portréfilm is készült róla Nagybaczoni Nagy Kati rendezésében. A film kapcsán adott interjúban a rendező így fogalmazott Koltai János gondolkodásáról:

Mindig az igazat kereste, nem csupán a valódit. Az igaz a lényeget mutatja meg, nem díszít és nem magyaráz. János egyszerre látta a lét legmélyebb rétegeit és a legmagasabb szellemi összefüggéseket.

 

 

