Bodrogi Gyula: „A legjobb barátok voltunk”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 81 éves korában szerdán elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A szomorú hírt Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő tette közzé a közösségi oldalán, őt Bodrogi Gyula értesítette.
Bodrogi Gyula az Indexnek is megerősítette a hírt.
A legjobb barátok voltunk. Telefonon minden nap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani
– fogalmazott elcsukló hangon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!