Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Voith ÁgiBodrogi Gyulagyász

Bodrogi Gyula: „A legjobb barátok voltunk”

Mások mellett Bodrogi Gyula és Esztergályos Cecília is búcsúzik a legendás színésznőtől, Voith Ágitól.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 12:26
Fotó: Eöri Szabó Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 81 éves korában szerdán elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A szomorú hírt Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő tette közzé a közösségi oldalán, őt Bodrogi Gyula értesítette.

Budapest, 2016. október 14. Voith Ági (b) virágárus asszony szerepében Szilágyi Andor forgatókönyve alapján készült Tóth Ilonka címû színdarab fotóspróbáján a budapesti Nemzeti Színházban 2016. október 14-én. A darabot Vidnyánszky Attila rendezésében október 25-én mutatják be. Az elõadás õsbemutatója - a hazai bemutató elõtt - Varsóban, a Teatr Polski színpadán lesz 2016. október 21-én. MTI Fotó: Soós Lajos
Voith Ági a Tóth Ilonka című színdarab fotóspróbáján a Nemzeti Színházban. Fotó: MTI/Soós Lajos

Bodrogi Gyula az Indexnek is megerősítette a hírt.

A legjobb barátok voltunk. Telefonon minden nap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani

– fogalmazott elcsukló hangon.

Voith Ági
Voith Ági
Voith Ági
Voith Ági
Százéves a Filmgyár
1956 - A Tóth Ilonka című darab bemutatója a budapesti Nemzeti Színházban
1956 - A Tóth Ilonka című darab bemutatója a budapesti Nemzeti Színházban
A szilveszteri tévégála próbája a szolnoki Szigligeti Színházban
Televízió - Hogy volt?!
A gömbfejűek és a csúcsfejűek című színdarab bemutatója a Nemzeti Színházban
1/11  Voith Ági élete képekben

Esztergályos Cecília a Blikk munkatársától értesült kollégája elhunytáról.

Ez nem lehet igaz! Nem is akarom elhinni. Nem olyan régen beszéltünk. Én sem voltam száz százalékig egészséges, és ő sem, de egymást biztattuk, összefűztek minket az elmúlt évtizedek. Drága, imádnivaló nő volt. Jézus Máriám! Ennél többet nem tudok mondani

– mondta a színésznő megrendülten.

Búcsúzik a színésznőtől a József Attila Színház is. 

Alakításait finom humor, könnyedség és zenei érzékenység jellemezte; vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott. Emlékét örökké őrizzük!

– fogalmazott a teátrum.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.