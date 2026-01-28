Voith Ági a régóta dédelgetett álmát már nem tudta megvalósítani

Voith Ági az egyik utolsó interjújában fedte fel: régi álma vált valóra azzal, hogy elkezdett könyvet írni a családjáról. Arról beszélt, mennyire megváltozott az élete: korábban a színpad töltötte ki a napjait, később viszont egyre inkább vágyott a lassabb ritmusra. Utolsó szerepét két éve játszotta az Örkény Színházban A nemzet özvegye című darabban, és azt mondta, ma már nehezebben mozdul ki – mégis jólesik neki a nyugalom, és innen már nem akar elköltözni.

Voith Ági könyvet kezdett írni családjáról. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Korábban sűrű életet éltem, rengeteget játszottam: egyik premier követte a másikat, utána a kollégákkal, barátokkal éjszakába nyúló találkozók, beszélgetések, vacsorák, bulik… Aztán filmforgatások, szinkron – gazdag, sűrű élet volt. Ideje van az elcsendesedésnek Bár nem akarom tudomásul venni a koromat – ez egyszerűen felháborító –, a lelkemben, a fejemben megmaradtam annak a 25 éves, renitens, bohém lánynak, aki voltam. De tetszik, nem tetszik, az idő múlik. Ennek egyik látható jele, hogy amióta pár éve ideköltöztünk Nagykovácsiba, egyre nehezebben mozdulok ki. Jólesik ez a nyugalom

– fogalmazott a legendás színésznő.

Az interjúban a készülő könyvével kapcsolatban is megosztott részleteket:

Most, hogy próbálom megírni a könyvemet, sokat mesélek a szüleimről. (…) A szüleim méltán lettek a példaképeim. Hogy miért jutnak eszembe mostanság egyre többet? Mert egyre kevesebb példát látok arra, hogy emberek kiállnak egymásért, segítik egymást. Ezért is vált egyre fontosabbá számomra a családom, mert annál fontosabb nincs. Jó érzés megélni, hogy negyvenkét év után is mindenben számíthatunk egymásra Zsolttal. Ott van a fiam, az unokáim, Bodrogi Gyula, a fiam édesapja, a férjem, a legjobb barátom és természetesen a párja, Angéla. Gyulával naponta többször beszélünk telefonon, mindig mindenben a segítségemre van, és nagy boldogság, hogy Zsolttal is első perctől kezdve remek a kapcsolatuk. Így, velük együtt kerek az én életem

– fogalmazott Voith Ági.

