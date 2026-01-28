Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Voith ÁgiBodrogi Gyulainterjú

Voith Ági a régóta dédelgetett álmát már nem tudta megvalósítani

Decemberben tüdőgyulladással került kórházba a legendás színésznő, később jobban lett, és nagykovácsi otthonában fogadta a Story stábját. Az interjúban egyebek mellett arról beszélt Voith Ági: régi álma vált valóra azzal, hogy könyvet kezdett írni a családjáról, a színházról és az életéről – ezt azonban már nem fejezhette be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 14:00
Fotó: Zih Zsolt Forrás: MTVA Fotóarchívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Voith Ági az egyik utolsó interjújában fedte fel: régi álma vált valóra azzal, hogy elkezdett könyvet írni a családjáról. Arról beszélt, mennyire megváltozott az élete: korábban a színpad töltötte ki a napjait, később viszont egyre inkább vágyott a lassabb ritmusra. Utolsó szerepét két éve játszotta az Örkény Színházban A nemzet özvegye című darabban, és azt mondta, ma már nehezebben mozdul ki – mégis jólesik neki a nyugalom, és innen már nem akar elköltözni.

Voith Ági régóta dédelgetett álmát már nem tudta megvalósítani
Voith Ági könyvet kezdett írni családjáról. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Korábban sűrű életet éltem, rengeteget játszottam: egyik premier követte a másikat, utána a kollégákkal, barátokkal éjszakába nyúló találkozók, beszélgetések, vacsorák, bulik… Aztán filmforgatások, szinkron – gazdag, sűrű élet volt. Ideje van az elcsendesedésnek Bár nem akarom tudomásul venni a koromat – ez egyszerűen felháborító –, a lelkemben, a fejemben megmaradtam annak a 25 éves, renitens, bohém lánynak, aki voltam. De tetszik, nem tetszik, az idő múlik. Ennek egyik látható jele, hogy amióta pár éve ideköltöztünk Nagykovácsiba, egyre nehezebben mozdulok ki. Jólesik ez a nyugalom

– fogalmazott a legendás színésznő.

Az interjúban a készülő könyvével kapcsolatban is megosztott részleteket:

Most, hogy próbálom megírni a könyvemet, sokat mesélek a szüleimről. (…) A szüleim méltán lettek a példaképeim. Hogy miért jutnak eszembe mostanság egyre többet? Mert egyre kevesebb példát látok arra, hogy emberek kiállnak egymásért, segítik egymást. Ezért is vált egyre fontosabbá számomra a családom, mert annál fontosabb nincs. Jó érzés megélni, hogy negyvenkét év után is mindenben számíthatunk egymásra Zsolttal. Ott van a fiam, az unokáim, Bodrogi Gyula, a fiam édesapja, a férjem, a legjobb barátom és természetesen a párja, Angéla. Gyulával naponta többször beszélünk telefonon, mindig mindenben a segítségemre van, és nagy boldogság, hogy Zsolttal is első perctől kezdve remek a kapcsolatuk. Így, velük együtt kerek az én életem

– fogalmazott Voith Ági.

A teljes interjú a Story oldalán olvasható.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu