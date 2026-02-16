Holtan találták a népszerű kémsorozat producerét

A hírportál beszámolója szerint a sorozat negyedik évadát forgatták Görögországban.

A rendőrség közölte, hogy az 52 éves izraeli nőt vasárnap találták meg a szállodai szobájában, miután egy hozzátartozója többször is sikertelenül próbálta elérni. A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a rendőrség rendelkezésre álló bizonyítékok és tanúvallomások alapján öngyilkosságként kezeli az esetet.

„Ez a mély gyász pillanata a család, a barátok és a kollégák számára” – hangsúlyozta az esettel kapcsolatban kiadott közleményében a Donna and Shula Productions nemzetközi produkciós cég, hozzátéve,