Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Holtan találták a népszerű kémsorozat producerét

Holtan találták a Teherán című kémsorozat izraeli producerét vasárnap egy athéni szállodában. Dana Eden 52 éves volt. A rendőrség öngyilkosságként kezeli az esetet – írja a Sky News.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:05
Dana Eden 52 éves volt Fotó: AP
A hírportál beszámolója szerint a sorozat negyedik évadát forgatták Görögországban.

A rendőrség közölte, hogy az 52 éves izraeli nőt vasárnap találták meg a szállodai szobájában, miután egy hozzátartozója többször is sikertelenül próbálta elérni. A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a rendőrség rendelkezésre álló bizonyítékok és tanúvallomások alapján öngyilkosságként kezeli az esetet. 

„Ez a mély gyász pillanata a család, a barátok és a kollégák számára” – hangsúlyozta az esettel kapcsolatban kiadott közleményében a Donna and Shula Productions nemzetközi produkciós cég, hozzátéve, 

a bűncselekményre vagy nacionalista indítékra utaló híresztelések nem felelnek meg a valóságnak, és minden alapot nélkülöznek.

 

