Rendhagyó életrajzi film készült Hobóról

A film alkotói – Szederkényi Olga rendező, Csáky Attila producer és Kőrösi András vezető operatőr – több mint százórányi új felvételt, valamint jelentős mennyiségű archív anyagot dolgoztak fel. A stáb többezer kilométeren át követte Hobót, koncertekről előadásokra, vidéki helyszínekről határon túli turnéra. A dokumentumfilm alapja természetesen a zene, de a közös utazás során kibomlott egy másik dimenzió, egy magyar kultúrtörténeti tabló is, hiszen a zenész szabadságvágya, függetlensége folyamatosan összefonódott a magyarországi társadalmi, politikai és kulturális változásokkal.

Fotó: Földes Borbála

Csáky Attila producer számára nem volt kérdés, hogy vállalja-e a munkát, mert kamaszként imádta a Hobo Blues Band zenéjét, egyik kedvenc lemeze a Vadászat volt. A díszbemutatón elhangzott, hogy bár a forgatásig személyesen nem ismerték egymást, amikor találkoztak, hamar egymásra hangolódtak, lehetett érezni, hogy remek lesz a közös munka. „Jó néhány beszélgetés előzte meg a forgatásokat, így megismertük, hogyan gondolkodik a másik. Az én fejemben az első pillanattól fogva az volt, hogy ez egy road movie, megyünk vele, követjük, úton vagyunk mi is. Azt azért fontos megemlíteni, hogy az ő hobósága nem a Jack London-féle csavargóé, aki úgy van úton, hogy végig otthontalan. Hobónak van egy csodálatos családja a feleségével és a lányaival. Az ő otthona és otthontalansága egyszerre a művészete, mert egyik műfajban sincs igazán otthon, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy mindenben alkot: a bluesban, a dalszövegekben, a költészetben, az életrajzi írásaiban, akkor is, ha más szerzőt fordít és előadja, vagy ha másnak ír szöveget. Nem tapad le sehol, így nem is sorolható be semmilyen skatulyába, nem tartozik semmilyen kulturális szegmenshez, klikkhez, társadalmi csoporthoz. Nem akar egy stílusból életművet építeni, ő mindezek összessége” – mondta Csáky Attila.

Fotó: Földes Borbála

A díszbemutatón Káel Csaba megnyitó beszédében kiemelte: „Hobo a bluest úgy hozta közel hozzánk, hogy a szövegekbe beemelte a legnagyobb költőinket és melléjük tette a saját kiváló szövegeit. Ezek pedig nagyon sokat jelentenek számunkra, idézünk belőlük, bekerültek a köznyelvbe, még azok is használják, akik nem is tudják, hogy mindez Hobótól van.”