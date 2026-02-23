Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

Szarka Tamásturnéotthon

Otthon vagyunk a Kárpát-medencében – huszonnégy állomásos turnéra indul Szarka Tamás

Egy huszonnégy állomásos koncertturnéra indul Szarka Tamás és zenekara Otthon vagyunk címmel, lapunk és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával. A koncertsorozat célja, hogy a magyar kultúrát és tájaink páratlan sokszínűségét egyaránt közelebb hozza a hazai és nemzetközi közönséghez. A koncerteket olyan ikonikus vagy különleges turisztikai helyszíneken rendezik meg, amelyek önmagukban is értéket képviselnek – legyen szó történelmi városrészekről, műemlékekről, természeti látványosságokról vagy a magyar identitás szempontjából fontos szakrális helyszínekről. Sajtótájékoztatón beszélt Szarka Tamás a turné jelentőségéről.

Bényei Adrienn
2026. 02. 23. 13:33
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Otthon vagyunk címet viselő turné nem csupán zenei vállalkozás, hanem szellemi és lelki utazás is. Szarka Tamás és zenekara – kórussal, valamint szimfonikus együttessel kiegészülve – 24 helyszínen lép színpadra, Tuzsértől Makón át Kassáig, Pozsonyig és Budapesten a Pesti Vigadóig. A koncertsorozat egyszerre kíván közösséget építeni és emlékeztetni arra az alapigazságra, amelyet a cím is megfogalmaz: otthon vagyunk itt, a Kárpát-medencében.

Szarka Tamás
Szarka Tamás (Fotó: Polyák Attila)

 

Szarka Tamás és zenekara turnéja


A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a turné műsorában helyet kap a Besoroztak című dal is, amely kifejezetten aktuális kérdéseket vet fel. Szarka Tamás személyes élményeiből táplálkozva beszélt katonai múltjáról: 1988-ban, csehszlovák állampolgárként szolgált a nyugatnémet határ közelében, egy kétezer fős gyalogos kaszárnyában. „Ismerem a katonai lelket” – fogalmazott.
 

A dal megírását az a jelenség inspirálta, amelyet ma egyfajta, veszélyesen felszínes háborús romantikaként érzékel. A számítógépes játékok és a virtuális élmények torz képet adnak a fegyverek és a háború valóságáról – miközben a közvetlen közelünkben zajló konfliktusok súlyos emberáldozatokat követelnek. 

Szavai szerint 2022 óta mintegy 1,4 millió ember halt meg vagy sérült meg súlyosan Ukrajnában és a környező térségekben. –Ha ez nem háború, akkor nem tudom, micsoda – mondta. A dal címe – Besoroztak – nemcsak személyes utalás, hanem figyelmeztetés is: a háború nem játék, nem romantikus kaland, hanem keserves és visszafordíthatatlan valóság. A művész kötelességének érzi, hogy erről beszéljen, akár öt embernek, akár ötvenezernek.
 

A turné címadó gondolata különös jelentőséggel bír a határon túli magyar közösségek számára is. Felvidék, Erdély, Délvidék, Kárpátalja – mind olyan térségek, ahol az »otthon vagyunk« kijelentés megerősítés és biztatás. Szarka Tamás szerint ez nem politikai jelszó, hanem lelki állapot: a szűkebb pátriánk iránti felelősség vállalása. – Ha van egy házunk, vigyázunk rá. Akkor a hazánkra miért ne vigyáznánk? – fogalmazott. A koncert nemcsak zenei élmény, hanem közösségi üzenet is: a megmaradás, az egymás iránti figyelem és a kulturális örökség őrzésének fontosságáról.

Szarka Tamás
Fotó: Polyák Attila


Beszélt egy kiemelt programról is, március 25-én a budapesti Pesti Vigadó ad otthont a nagyszabású koncertnek Bartók Béla tiszteletére, akit világszerte a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjeként tartanak számon. Szarka Tamás kezdeményezése szerint ez a nap lehetne a magyar zene napja. Mint elmondta, a magyar dal napja is fontos, de nem azonos a magyar zene egészével. Hiszen ha a magyar zenét kizárólag dalokra szűkítenénk, kimaradna belőle Bartók, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, a jazzmuzsikusok és a népzene teljes gazdagsága.  

Világhatalom vagyunk zenében

– fogalmazott. A koncert időrendi zenei ívet rajzol fel a honfoglalás előtti dallamoktól a moldvai csángók archaikus furulyazenéjén át a klasszikus és kortárs művekig.

A budapesti esten több mint száz zenész lép színpadra. Közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar, valamint olyan meghívott művészek, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor és Miklósa Erika. A különböző zenei világok találkozása – népzene, klasszikus, blues és rock – a magyar zenei kultúra sokszínűségét kívánja bemutatni.

A műsorban elhangzik a Missa missio című mise is, amely újabb bizonyítéka annak, hogy a szerző számára a zene nem csupán előadás, hanem küldetés. Az Otthon vagyunk turné tehát nem egyszerű koncertsorozat. Szellemi állásfoglalás, kulturális önvizsgálat és közösségi ünnep – annak bizonyítéka, hogy a magyar zene él, gazdag, és képes összekötni generációkat, határokat és műfajokat. Március 25-én este hét órakor pedig nemcsak egy koncert kezdődik a Vigadóban, hanem egy remélt hagyomány is: a magyar zene ünnepe.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfegyőr

Ez is NER-es, mi?

Bayer Zsolt avatarja

Várom, hogy NoÁr meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu