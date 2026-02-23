Otthon vagyunk a Kárpát-medencében – huszonnégy állomásos turnéra indul Szarka Tamás

A Otthon vagyunk címet viselő turné nem csupán zenei vállalkozás, hanem szellemi és lelki utazás is. Szarka Tamás és zenekara – kórussal, valamint szimfonikus együttessel kiegészülve – 24 helyszínen lép színpadra, Tuzsértől Makón át Kassáig, Pozsonyig és Budapesten a Pesti Vigadóig. A koncertsorozat egyszerre kíván közösséget építeni és emlékeztetni arra az alapigazságra, amelyet a cím is megfogalmaz: otthon vagyunk itt, a Kárpát-medencében.

Szarka Tamás (Fotó: Polyák Attila)

Szarka Tamás és zenekara turnéja



A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a turné műsorában helyet kap a Besoroztak című dal is, amely kifejezetten aktuális kérdéseket vet fel. Szarka Tamás személyes élményeiből táplálkozva beszélt katonai múltjáról: 1988-ban, csehszlovák állampolgárként szolgált a nyugatnémet határ közelében, egy kétezer fős gyalogos kaszárnyában. „Ismerem a katonai lelket” – fogalmazott.



A dal megírását az a jelenség inspirálta, amelyet ma egyfajta, veszélyesen felszínes háborús romantikaként érzékel. A számítógépes játékok és a virtuális élmények torz képet adnak a fegyverek és a háború valóságáról – miközben a közvetlen közelünkben zajló konfliktusok súlyos emberáldozatokat követelnek.

Szavai szerint 2022 óta mintegy 1,4 millió ember halt meg vagy sérült meg súlyosan Ukrajnában és a környező térségekben. –Ha ez nem háború, akkor nem tudom, micsoda – mondta. A dal címe – Besoroztak – nemcsak személyes utalás, hanem figyelmeztetés is: a háború nem játék, nem romantikus kaland, hanem keserves és visszafordíthatatlan valóság. A művész kötelességének érzi, hogy erről beszéljen, akár öt embernek, akár ötvenezernek.

