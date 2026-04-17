Brad Pitt az alaszkai vadonban rekedt + videó

A szörnyeteg szíve (Heart of the Beast) középpontjában egy egykori különleges egységeknél szolgáló katona (Brad Pitt) áll, aki harci kutyájával együtt próbál túlélni, miután repülőgépük lezuhan, és az alaszkai vadonban rekednek. A filmet David Ayer rendezte Cameron Alexander forgatókönyve alapján.

Brad Pitt új túlélőfilmjében egy volt katonát alakít. Fotó: Getty Images/Manuel Velasquez

Az előzetes elsősorban Pitt és kutyája közötti kötelékre fókuszál. „Hazaviszlek” – ígéri a színész a kutyának a baleset után.

Csak a nehezebb úton kell végigcsinálnunk.

A képsorok egy feszült jelenetet is felvillantanak, amikor egy folyón való átkelés közben Pitt igyekszik megakadályozni, hogy a kutya beleessen a vízbe, ám végül ő maga sodródik bele. Más jelenetekben vadállatokkal kell szembenézniük.

A producerek között szerepel Damien Chazelle és Olivia Hamilton a Wild Chickens Productions képviseletében, a Paramounttal kötött megállapodásuk keretében. Emellett a Temple Hill Entertainment, Ayer a Crave Films részéről, valamint Pitt a Plan B produkciós cégen keresztül is részt vesz a munkában. Társproducerként Richard Raymond működik közre.

Ayer legutóbb a tavalyi, Jason Statham főszereplésével készült A Working Man című akciófilmet rendezte, korábban pedig Pitt-tel dolgozott együtt a 2014-es Furyn. További ismert filmjei közé tartozik a Suicide Squad, a Bright és The Beekeeper.

Brad Pitt a közelmúltban Joseph Kosinski 2025-ös autóversenyes filmjében, az F1-ben szerepelt, amely négy Oscar-jelölést kapott, és amelyben Damson Idris, Kerry Condon és Javier Bardem is feltűnt. Legutóbbi munkái közé tartozik a Wolfs George Clooney oldalán, valamint Chazelle 2022-es filmje, a Babylon.