A május 8-i koncert különlegessége éppen ebben rejlik: nem egymást követő művek sorozataként, hanem egymásra reflektáló zenei gondolatok láncolataként hallhatjuk a programot, így igazi örömzenélést hallhat a közönség.
Igazi örömzenélést ígér a Cziffra-fesztivál és Concerto Budapest kamaraestje
Rendhagyó zenei párbeszédre készül a Cziffra-fesztivál és a Concerto Budapest, május 8-án a Zeneakadémia Nagyterem ad otthont annak a kamarakoncertnek, amely a XIX. századi zenei hagyományt nem pusztán felidézi, hanem új megvilágításba is helyezi. Az est középpontjában az átirat, az újragondolás és az alkotói párbeszéd áll, vagyis az a folyamat, amelyben a zenetörténet korszakai egymásra reflektálnak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
