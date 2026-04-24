„Nem válságmenedzseléssel akarom tölteni a következő öt évet” – mondja a Pannon Filharmonikusok igazgatója

– Az évadban korábbi vezető karmesterek és neves szólisták is fellépnek. Mi alapján választják ki a partnereket?

– Vezető karmestereink feladata az egyedi, autentikus hangzás kialakítása, melynek köszönhetően a zenekar és vezető karmesterei elképesztő egymásra hangolódásra képesek.

Bogányi Tibor, Varga Gilbert vagy Kesselyák Gergely három nagyon különböző zeneiséggel bíró művész, akik jelenlétükkel garantálják a stabil nívót az évadban.

A vendégszólistákat az adott művek hiteles interpretációja alapján hívjuk meg. Olyan művészeket várunk, akiktől tanulhatunk, akik hiteles előadói az adott darabnak, tudnak és szeretnek dolgozni azon, hogy katartikus és referenciaszintű előadások szülessenek meg a színpadon – legyen szó jól ismert klasszikusról vagy kortárs ősbemutatóról.

– Milyen szerepet játszik a kortárs zene a zenekar repertoárjában, és hogyan fogadja ezeket a közönség?

– A pécsi zenekultúrában a kortárs zene mindig kiemelt figyelmet kapott, így mi egy megkezdett utat folytatunk. Szinte minden neves hazai zeneszerzővel dolgoztunk már, és a nemzetközi kortárs szcéna is állandóan szerepel repertoárunkon. Nagy segítségünkre volt ebben az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány mentorprogramja, de Kurtág György századik születésnapját is több koncertből álló sorozattal ünnepeltük. Természetes módon integráljuk az új kortárs műveket, és a közönség bizalmát jelzi, hogy várják és értékelik ezeket. Valljuk, hogy a minőség nem függ a mű keletkezésének sem helyétől, sem idejétől.

A Pannon Filharmonikusok koncertjein a közönség nem csupán zenei élményeket kap, hanem egy exkluzív utazást is a zeneirodalomba Fotó: Dékány Zsolt

– A PFZ aktívan részt vesz a régió zenei életében és a társadalmi felelősségvállalást is kiemelten kezeli. Hogyan tervezik biztosítani a zenekar jelenlétét a régió többi városában?

– Az elmúlt másfél évtizedben rezidensként az volt a célunk, hogy megismertessük a régióval a Kodály Központot, és a terem társszervezőjével közösen kiépítsük a látogatóközönséget. Pécs százötven kilométeres körzetében nincs szimfonikus együttes, legközelebb Szombathelyen, Szegeden és Székesfehérváron vannak zenekarok.

A PFZ művészzenekar, így minőségi kompromisszumok nélkül olyan zenei kínálattal kellett programokat indítanunk, melyek lehetőséget adnak a pécsi komolyzenei életbe való bekapcsolódásba.

A feladatot sikerrel teljesítettük, így a következő öt évben ismét elindulhatunk a hazai régióba koncertezni és továbbra is folytatjuk a horvátországi Eszéken futó koncertsorozatunkat. Megszólítjuk azokat, akik nem tudnak Pécsre utazni, és ide csábítjuk mindazokat, akik még nem fedezték fel a Kodály Központ páratlan akusztikáját.