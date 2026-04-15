Túléltük Pina Bausch Vollmondját, a táncszínházi előadások ikonját

Különleges élményben volt részünk idén a Bartók Tavaszon. Megtekintettük a 2009-ben elhunyt német modern tánckoreográfus, Pina Bausch Vollmond, azaz Telihold című táncszínházi darabját, amelyet a világhírű Tanztheater Wuppertal társulat adott elő.
Pina Bauscht a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének tartják, aki nélkül más lenne a mai színház- és táncművészet.
Az általa koreografált darabokban a színház, a kortárs tánc és a performansz keveredik egy olyan eleggyé, amely vontatottságával és kollázshoz hasonlító cselekményével igyekszik a nézőket eljuttatni egy már szinte transzszerű állapotba, ahol megszűnik a logikai ellenállás, és a mű további jelenetei ismétlődésükkel csaknem átfolynak elménken, különleges élményt okozva.
A teljes hatáshoz hozzátartoznak a táncosok energikus szólói, a különleges zene és a díszlet, ami jelen előadás esetében is rendkívüli volt.
Képzeljenek el egy sötétbe burkolózó színpadot, aminek a közepén egy hatalmas meteoritnak kinéző, de a holdra is hajazó alakzat foglal helyet, amit egy árokba ágyaztak, amiben víz folyik.
Mindemellett a színpadon olykor elered az eső, hol csak csepereg, hol erőteljesebben zuhog. Ebben a környezetben pedig 12 táncos fut össze, táncol egymással vagy magában, és mond ki akár nevetésre is ösztönző mondatokat.
Az élmény befogadását megsegítendő a fellépők több mondatukat is magyar nyelven adták elő. Így hangzott el az a megmosolyogtató, de az előadás mondanivalójához illő mondat is, amely szerint
a víz 100 fokon forr, a tej meg, amint elfordulunk.
Természetesen mint minden ezen az estén, ez is az emberi kapcsolatokról szól: talán nem is kell sokat magyaráznunk, van, ami egzakt és van, ami olyan szeszélyes, hogy nem tartható folyamatos kontroll alatt.
Azonban ha ennyire formabontó ez az előadás, akkor miért lehet az, hogy – amint a címben fogalmaztunk – csak túléltük? Bausch biztosan értékelné az őszinteségünket:
a párás levegő, a sötétség, a túl hosszúnak ítélt előadás, a hangos és dübörgő zene, valamint a vissza-visszatérő, olykor vad tánc csak a viccesen kiszóló művészek mondataikor engedte el elménket.
Agyunk lázasan próbálta értelmezni a látottakat, így nem éreztünk katarzist.
