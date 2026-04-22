Az Oscar-díjas Szabó István rendezésében forog A gyertyák csonkig égnek Budapesten Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével – adta hírül közösségi oldalán A hetedik sor közepe.
Viggo Mortensennel és Ralph Fiennesszel forog Szabó István új filmje
A gyertyák csonkig égnek.
Beszámolnak arról is, hogy Márai Sándor világhírű regényéből az Oscar-díjas Christopher Hampton írta a forgatókönyvet. A legtöbben Fiennest valószínűleg a Harry Potter-filmekből ismerik, amelyekben ő alakította Voldemortot. Szerepelt még többek között a Konklávé, Az angol beteg, a Schindler listája című filmekben is, összesen háromszor jelölték Oscar-díjra.
Viggo Mortensen is három jelölést kapott eddig, a legtöbben valószínűleg a Gyűrűk Ura kapcsán ismerik, azonban szerepelt még a Jövő bűnei és a Zöld könyv című filmekben is.
További Kultúra híreink
A szereplőgárdában lesz még Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu. A zenét Mychael Danna komponálja, az operatőr Garas Dániel.
Ralph Fiennes azt mondta a produkcióról, régóta remélte, hogy újra együtt dolgozhat Szabó Istvánnal egy újabb filmben.
„Robert Lantos – producer – hozott össze minket Christopher Hampton csodálatos adaptációjával. Az egyik legnagyobb öröm számomra a projektben, hogy Viggo Mortensennel dolgozhatok, aki nagyszerű színész, és akit hosszú évek óta csodálok. Rendkívüli élmény volt vele, Istvánnal és a kiváló magyar stábbal a díszletben lenni”.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A magyar kultúra alapköve az ellenállás és a szabadságharc – interjú a friss József Attila-díjas Domonkos Lászlóval
