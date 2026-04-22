Viggo Mortensennel és Ralph Fiennesszel forog Szabó István új filmje

A gyertyák csonkig égnek.

2026. 04. 22. 19:31
Az Oscar-díjas Szabó István rendezésében forog A gyertyák csonkig égnek Budapesten Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével – adta hírül közösségi oldalán A hetedik sor közepe. 

Beszámolnak arról is, hogy Márai Sándor világhírű regényéből az Oscar-díjas Christopher Hampton írta a forgatókönyvet. A legtöbben Fiennest valószínűleg a Harry Potter-filmekből ismerik, amelyekben ő alakította Voldemortot. Szerepelt még többek között a Konklávé, Az angol beteg, a Schindler listája című filmekben is, összesen háromszor jelölték Oscar-díjra. 

Viggo Mortensen is három jelölést kapott eddig, a legtöbben valószínűleg a Gyűrűk Ura kapcsán ismerik, azonban szerepelt még a Jövő bűnei és a Zöld könyv című filmekben is. 

A szereplőgárdában lesz még Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu. A zenét Mychael Danna komponálja, az operatőr Garas Dániel. 

Ralph Fiennes azt mondta a produkcióról, régóta remélte, hogy újra együtt dolgozhat Szabó Istvánnal egy újabb filmben. 

„Robert Lantos – producer – hozott össze minket Christopher Hampton csodálatos adaptációjával. Az egyik legnagyobb öröm számomra a projektben, hogy Viggo Mortensennel dolgozhatok, aki nagyszerű színész, és akit hosszú évek óta csodálok. Rendkívüli élmény volt vele, Istvánnal és a kiváló magyar stábbal a díszletben lenni”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
