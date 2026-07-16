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Felforgató ráeszmélés: ez jár valójában egy függő fejében

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„Mindent, amit a felépülésed elé teszel, azt elveszíted.” Nagy igazság, és van ott még bőven, ahonnan ez jött. Egy függő önsegítő csoport alkalmát, történését, állandóságát és változásait jeleníti meg A csoport című darab olyan, máshonnan még nem hallott, a valóságot nyersen, olykor megszépítve, de mindenképpen erős felismerésekkel teli mondatokkal, hogy az előadás közben a néző magára ismer, befelé néz a különféle izgalmas, traumákkal küzdő, egyedi és megismételhetetlen karakterek által. A darab rávilágít: a függő tünet, a család diszfunkcionalitásának egyik jelzőlámpája.

Viland Gabriella
2026. 07. 16. 6:07
Fotó: Juhasz Eva
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A csoport című előadás a 6szín Teátrumban látható, a következő előadás augusztus 29-én lesz. Fotó: Juhász Éva

Történeteik igazán mélyek, az életutak, a drogkarrier, az alkoholizmus, a videójáték, a társfüggőség, a szex- és szerelemfüggés, a plasztikai sebészeti függőség, testképzavar, anorexia mögött nagyon sokszor gyermekkori káros élmények állnak. Stresszes vagy traumatikus események, amelyek nagymértékben befolyásolják a gyermek fejlődését. Fizikai, érzelmi vagy szexuális bántalmazás, elhanyagolás, szülői kábítószerrel való visszaélés, mentális betegség, családon belüli erőszak, bűnözői tevékenységet folytató háztartásban való felnövés és még mások. Olyan is felbukkan a csoportban, aki látszólag rendezett családból jön, de mindig kiderül, a háttérben minden esetben egy diszfunkcionális család áll.

Az előadásban szerepelt: Egyed Bea, Kádár Kinga, Kerekes József, Kerekes Vica, Stork Natasa, Szécsi Bence, Terhes Sándor, Ujvári Bors, Zsótér Sándor, Biró Kristóf, Gál Réka Ágota, Molnár András, Pigler Emília Zita. A darab dramaturgja Bíró Bence, a jelmezt Remete Kriszta készítette, a világosításért Markó Zsolt felelt, a rendező munkatársa pedig Laky Diána. A darabot Bodó Viktor rendezte, akit nemrégiben Antistigma-díjjal tüntettek ki. A szervezők vele kapcsolatban úgy fogalmaztak, „a magyar színházi élet nagyszerű alkotója, aki nemcsak rendezőként és pedagógusként, hanem a társadalmi felelősségvállalás terén is példát mutat.” 


 

 

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